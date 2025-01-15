استئناف عمان تبرئ الفلاحات من جرم التزوير

MENAFN - Khaberni) خبرني -أصدرت هيئة محكمة إستئناف عمان برئاسة القاضي جمال الردايدة وعضوية القاضيين كايد الكايد وناصر الصلاحين قرارا يقضي ببراءة الشيخ سالم الفلاحات من جرم التزوير واستعمال مزور حيث أيدت المحكمة قرار البراءة الذي كانت محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي محمود الصمادي قد اصدرته مطلع الشهر الجاري.





ويشار الى ان هذه القضية تختلف عن قضية مشابهة قضت فيها محكمة جنايات الزرقاء قبل ايام بقرار قابل للاستئناف على الفلاحات بالحبس خمس سنوات.





وجاءت القضيتان على خلفية صحة اسماء وتواقيع عدد من الاشخاص على طلب الانتساب لحزب الشراكة والانقاذ والذي قررت المحكمة الادارية العليا لاحقا حل الحزب .