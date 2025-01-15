توجه لإنشاء مدرسة مهنية بمنطقة عبين في عجلون

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- Khaberni) خبرني - قال مدير تربية عجلون خلدون جويعد، الأربعاء، إنه سيتم قريبا طرح عطاء مدرسة مهنية في منطقة عبين بمحافظة عجلون.
وأضاف جويعد
أن عدد الطلاب الذين التحقوا بنظام" بيتك" في المحافظة 910 طلاب موزعين على 11 مدرسة، مبينا بأنه تم استحداث تخصص جديد لطلاب برنامج بيتك وهو الوسائط الإبداعية في مدرسة عنجرة، وفق قناة المملكة.
نظام BTEC (Business and technology Education Council) هو أحد أنظمة التعليم المهني المعترف بها دولياً، والذي يُركز على تقديم تعليم مهني متقدم في مختلف المجالات.
وأضاف جويعد أن المديرية تسعى إلى إنشاء 4 مدارس أيضا داخل المحافظة وذلك للتخلص من المدارس المستأجرة والتي يبلغ عددها 27 مدرسة.
وأضاف جويعد بأنه تم الإنتهاء من عطاء صيانة مدرسة عين جنا بقيمة 54 الف دينار حيث شمل على إنشاء وحدات صحية داخلية ودهان وصيانة الكهرباء وبلاط .
وأشار جويعد بأنه بلغت نسبة الإنجاز في مدرسة البحر الأساسية المختلطة في كفرنجة بقيمة 90 %
وأوضح جويعد بأن المديرية أنهت كافة الأستعدادات لإستقبال الفصل الدراسي الثاني مبينا بأنه تم تسليم الكتب المدرسية للمدارس حيث تم تسليم 95 % من الكتب وسيتم الإنتهاء من التسليم قبل بداية الفصل.
يبلغ عدد الطلبة في محافظة عجلون 39،361 طالبا موزعين على 134 مدرسة داخل المحافظة وفق مدير تربية محافظة عجلون خلدون جويعد .
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