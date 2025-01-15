توجه لإنشاء مدرسة مهنية بمنطقة عبين في عجلون

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال مدير تربية عجلون خلدون جويعد، الأربعاء، إنه سيتم قريبا طرح عطاء مدرسة مهنية في منطقة عبين بمحافظة عجلون.





وأضاف جويعد

أن عدد الطلاب الذين التحقوا بنظام" بيتك" في المحافظة 910 طلاب موزعين على 11 مدرسة، مبينا بأنه تم استحداث تخصص جديد لطلاب برنامج بيتك وهو الوسائط الإبداعية في مدرسة عنجرة، وفق قناة المملكة.





نظام BTEC (Business and Education Council) هو أحد أنظمة المهني المعترف بها دولياً، والذي يُركز على تقديم مهني متقدم في مختلف المجالات.





وأضاف جويعد أن المديرية تسعى إلى إنشاء 4 أيضا داخل المحافظة وذلك للتخلص من المدارس المستأجرة والتي يبلغ عددها 27 مدرسة.





وأضاف جويعد بأنه تم الإنتهاء من عطاء صيانة مدرسة عين جنا بقيمة 54 الف دينار حيث شمل على إنشاء وحدات صحية داخلية ودهان وصيانة الكهرباء وبلاط .





وأشار جويعد بأنه بلغت نسبة الإنجاز في مدرسة البحر الأساسية المختلطة في كفرنجة بقيمة 90 %





وأوضح جويعد بأن المديرية أنهت كافة الأستعدادات لإستقبال الفصل الدراسي الثاني مبينا بأنه تم تسليم الكتب المدرسية للمدارس حيث تم تسليم 95 % من الكتب وسيتم الإنتهاء من التسليم قبل بداية الفصل.





يبلغ عدد الطلبة في محافظة عجلون 39،361 طالبا موزعين على 134 مدرسة داخل المحافظة وفق مدير تربية محافظة عجلون خلدون جويعد .