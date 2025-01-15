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5 فواكه تقوي جهاز المناعة في فصل الشتاء

1/15/2025 5:08:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع دخول فصل الشتاء، يصبح من الضروري تعزيز جهاز المناعة لحماية الجسم من الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا. ويعد تناول الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن أحد أفضل الطرق لتحقيق ذلك. إليك أبرز الفواكه التي تعزز المناعة خلال هذا الموسم:
البرتقال والحمضيات: تعتبر الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت غنية بفيتامين "C"، الذي يعزز قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات والبكتيريا، ويساهم في تحفيز خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى.
الكيوي:
يعد الكيوي من الفواكه المثالية لتعزيز المناعة بفضل محتواه الغني بفيتامين "C"، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.
الرمان:
يحتوي الرمان على مضادات أكسدة قوية تساعد على تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من العدوى، فضلاً عن فيتامين "C" الذي يعزز الشفاء السريع للأنسجة.
التفاح:
التفاح هو غذاء غني بالفيتامينات والمعادن التي تدعم المناعة، كما يحتوي على الألياف التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي، مما يساعد في مقاومة الأمراض الموسمية.
التوت:
التوت، سواء كان توت العنب البري أو توت الفراولة، يعد من أفضل الفواكه المساعدة في تقوية المناعة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين "C"، مما يحمي الجسم من الفيروسات والبكتيريا.
احرص على إضافة هذه الفواكه إلى نظامك الغذائي هذا الشتاء لتقوية جهازك المناعي ومكافحة الأمراض الموسمية.

الكونسلتو

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