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خبير تغذية يحذر الأردنيين من تناول هذه الأغذية

1/15/2025 5:08:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف أخصائي التغذية محمد الأشقر عن مخاطر تناول الوجبات او الاطعمة منتهية الصلاحية لما لها من آثار صحية خطيرة .
وبين لـ"الوكيل الإخباري" ان تناول المواد منتهية الصلاحية يتسبب بمشاكل مزمنة بالهضم وتلبكات معوية وإسهال شديد وارتفاع حرارة وجفاف مصاحب للإسهال ، وذلك بسبب وجود مواد مضافة وحافظة تزيد من تأثير الأعراض بعد انتهاء المدة المحددة لها .
ونصح الأشقر بضرورة التخلص من المواد التموينية والغذائية فور انتهاء صلاحيتها وعدم المغامرة في تناولها ، حتى ولو بعد يوم فقط من انتهاء الصلاحية ، لتجنب الإصابة بالتسمم والمضاعفات المصاحبة .
كما نبه الأشقر لإجراء يغفل كثير من المستهلكين عن التقيد به ، وهو حفظ المواد الغذائية وفقاً لدرجة الحرارة المطلوبة ، حيث يشير إلى أن بعض المواد الحافظة التي يطلب من المستهلك حفظها في درجة حرارة معينة ولم يتم ذلك ، فإنها تُأثر بشكل سلبي على متناوليها .
ونوّه إلى أن حفظ المواد الغذائية وفقاً لدرجة الحرارة المطلوبة على الغلاف الخاص بها ، يطيل من مدة صلاحيتها ويجعلها أكثر أمانا لمتناوليها من تلك التي خزنت بطرق مختلفة .
وأكد على دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء في متابعة الموزعين والمحلات التجارية ومحلات العروض والمطاعم والرقابة عليها فيما يخص المواد الغذائية وتاريخ صلاحيتها خصوصاً فيما يتعلق بالعروض المقدمة للمستهلك والتي غالباً لا يسعى فيها المواطن للتأكد من صلاحيتها.









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