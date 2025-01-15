أكسيوس: تسجيل حريقين جديدين في كاليفورنيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت بوابة "أكسيوس" Axios باندلاع حرائق غابات جديدة في جنوب كاليفورنيا.وذكرت البوابة أن الحرائق اندلعت على خلفية استمرار الظروف الجوية الخطرة للحرائق في المنطقة، وكانت سببا في موجة جديدة من عمليات الإخلاء.



وتظل عوامل خطر اندلاع الحرائق قائمة في جنوب كاليفورنيا حيث هبت رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 20-31 مترا في الثانية ورطوبة نسبية تتراوح ما بين 8-15% بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.



وأوضح المنشور أن الحرائق التي أطلق عليها اسم "سكاوت" و"ستون" اندلعت في مقاطعة ريفرسايد، فيما يظل خطر اندلاع حرائق مرتفعا أيضا في مقاطعة سان دييغو، حيث تم رصد رياح قوية أمس الثلاثاء.



ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتدهور الأحوال الجوية الأسبوع المقبل، ما قد يؤدي إلى مزيد من الحرائق.

RT