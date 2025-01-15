صورة اليوم
التاريخ
1/15/2025 4:33:36 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يصل إلى اسكتلندا بالمملكة المتحدة الصديقة تلبية لدعوة شخصية من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة
MENAFN15012025000071011013ID1109092301
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.