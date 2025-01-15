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نائب رئيس (الأركان) يؤكد أهمية دور القوة الجوية في تعزيز أمن البلاد واستقرارها

1/15/2025 4:33:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 1 (كونا) -- أكد نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح اليوم الأربعاء أهمية دور القوة الجوية في تعزيز أمن البلاد واستقرارها مشيدا بجهود منتسبيها في أداء مهامهم بكفاءة.
جاء ذلك في بيان صحفي لرئاسة الأركان عقب زيارة قام بها اللواء الصباح يوم أمس الثلاثاء إلى قاعدة عبدالله المبارك الجوية التقى خلالها بمنتسبي مختلف وحدات القوة الجوية.
وأضاف البيان أن اللواء الصباح اطلع خلال الزيارة على مجريات سير العمل والاحتياجات التشغيلية والجاهزية إضافة إلى جولة على حظائر الطائرات حيث تم استعراض مجموعة من الطائرات والمروحيات.(النهاية)

ع ج ر / ط أ ب




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