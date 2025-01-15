نائب رئيس (الأركان) يؤكد أهمية دور القوة الجوية في تعزيز أمن البلاد واستقرارها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 1 (كونا) -- أكد نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح اليوم الأربعاء أهمية دور القوة الجوية في تعزيز أمن البلاد واستقرارها مشيدا بجهود منتسبيها في أداء مهامهم بكفاءة.
جاء ذلك في بيان صحفي لرئاسة الأركان عقب زيارة قام بها اللواء الصباح يوم أمس الثلاثاء إلى قاعدة عبدالله المبارك الجوية التقى خلالها بمنتسبي مختلف وحدات القوة الجوية.
وأضاف البيان أن اللواء الصباح اطلع خلال الزيارة على مجريات سير العمل والاحتياجات التشغيلية والجاهزية إضافة إلى جولة على حظائر الطائرات حيث تم استعراض مجموعة من الطائرات والمروحيات.(النهاية)
ع ج ر / ط أ ب
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