بنك برقان يستحوذ على بنك الخليج المتحد بـ190 مليون دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 1 (كونا) -- أعلن بنك برقان اليوم الأربعاء توقيعه اتفاقية مع شركة الخليج المتحدة القابضة (شركة مساهمة بحرينية) لشراء كامل حصة الأخيرة في بنك الخليج المتحد والبالغة 100 في المئة من رأس ماله بقيمة 190 مليون دولار أمريكي.
وقال بنك برقان في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت إنه سيبدأ بالتنسيق مع (الخليج المتحدة) لاستكمال عملية نقل
الأسهم الرسمية وفقا للوائح التنظيمية ذات الصلة في مملكة البحرين مع توقعات إتمام إجراءات الصفقة في الربع الأول من العام الحالي.
وتوقع أن يكون للصفقة تأثير يتراوح بين 60 إلى 70 نقطة أساس على نسبة رأس المال بسبب تجميع أصول بنك الخليج المتحد على أن يتم تحديد التأثير النهائي عند إتمام الصفقة.
وأسس بنك برقان عام 1975 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 400 مليون دينار (نحو 2ر1 مليار دولار) ويقوم بكافة الأعمال المصرفية.(النهاية)
ف ن ك / ه ث
MENAFN15012025000071011013ID1109092298
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