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بنك برقان يستحوذ على بنك الخليج المتحد بـ190 مليون دولار

1/15/2025 4:33:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 1 (كونا) -- أعلن بنك برقان اليوم الأربعاء توقيعه اتفاقية مع شركة الخليج المتحدة القابضة (شركة مساهمة بحرينية) لشراء كامل حصة الأخيرة في بنك الخليج المتحد والبالغة 100 في المئة من رأس ماله بقيمة 190 مليون دولار أمريكي.
وقال بنك برقان في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت إنه سيبدأ بالتنسيق مع (الخليج المتحدة) لاستكمال عملية نقل الأسهم الرسمية وفقا للوائح التنظيمية ذات الصلة في مملكة البحرين مع توقعات إتمام إجراءات الصفقة في الربع الأول من العام الحالي.
وتوقع أن يكون للصفقة تأثير يتراوح بين 60 إلى 70 نقطة أساس على نسبة رأس المال بسبب تجميع أصول بنك الخليج المتحد على أن يتم تحديد التأثير النهائي عند إتمام الصفقة.
وأسس بنك برقان عام 1975 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 400 مليون دينار (نحو 2ر1 مليار دولار) ويقوم بكافة الأعمال المصرفية.(النهاية)

ف ن ك / ه ث



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