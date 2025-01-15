مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين يبدأ استجواب الرئيس الكوري الجنوبي المعزول

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 15 - 1 (كونا) -- بدأ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين اليوم الأربعاء استجواب رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية.
وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء في تقرير ان المكتب احتجز الرئيس المعزول في وقت سابق من اليوم ووصل إلى مبنى مكتب التحقيق بالمجمع الحكومي في غواتشيون جنوب العاصمة سيؤول.
وقال مكتب التحقيق في بيان ان "الاستجواب بدأ الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي في غرفة التحقيق" مبينا ان نائب رئيس المكتب لي جيه سيونغ هو الذي يجري الاستجواب.
وأضاف ان الاستجواب يركز على اتهام الرئيس المعزول بمحاولة فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي والسعي الى الحصول على مذكرة الاعتقال الرسمية خلال ال48 ساعة.
وأعلن الرئيس المعزول أنه قرر المثول للاستجواب "غير القانوني" أمام مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين تجنبا لإراقة الدماء.
ومن المتوقع ان يبقى الرئيس المعزول في (مركز سيؤول للاحتجاز) القريب من المكتب لاستكمال الاستجواب.
واحتجز مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين الرئيس المعزول يون سوك-يول في مقر الإقامة الرئاسي بالعاصمة سيؤول صباح اليوم وهي المحاولة الثانية لاعتقاله والمرة الاولى في تاريخ كوريا الجنوبية لاعتقال رئيس حالي في منصبه.
وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان) صوتت في 14 ديسمبر الماضي لمصلحة مقترح بعزل يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
ويواجه الرئيس المعزول تهما بشأن ارسال القوات الى الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد اعلانه مرسوم فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
في المقابل دافع الرئيس المعزول عن إعلانه الأحكام العرفية باعتباره "عملا من أعمال الحكم" يهدف لارسال تحذير إلى الحزب الديمقراطي وهو المعارض الرئيسي بشأن ما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية.(النهاية)
م ك / ف س
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