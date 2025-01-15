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مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين يبدأ استجواب الرئيس الكوري الجنوبي المعزول

1/15/2025 4:33:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 15 - 1 (كونا) -- بدأ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين اليوم الأربعاء استجواب رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية.
وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء في تقرير ان المكتب احتجز الرئيس المعزول في وقت سابق من اليوم ووصل إلى مبنى مكتب التحقيق بالمجمع الحكومي في غواتشيون جنوب العاصمة سيؤول.
وقال مكتب التحقيق في بيان ان "الاستجواب بدأ الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي في غرفة التحقيق" مبينا ان نائب رئيس المكتب لي جيه سيونغ هو الذي يجري الاستجواب.
وأضاف ان الاستجواب يركز على اتهام الرئيس المعزول بمحاولة فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي والسعي الى الحصول على مذكرة الاعتقال الرسمية خلال ال48 ساعة.
وأعلن الرئيس المعزول أنه قرر المثول للاستجواب "غير القانوني" أمام مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين تجنبا لإراقة الدماء.
ومن المتوقع ان يبقى الرئيس المعزول في (مركز سيؤول للاحتجاز) القريب من المكتب لاستكمال الاستجواب.
واحتجز مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين الرئيس المعزول يون سوك-يول في مقر الإقامة الرئاسي بالعاصمة سيؤول صباح اليوم وهي المحاولة الثانية لاعتقاله والمرة الاولى في تاريخ كوريا الجنوبية لاعتقال رئيس حالي في منصبه.
وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان) صوتت في 14 ديسمبر الماضي لمصلحة مقترح بعزل يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
ويواجه الرئيس المعزول تهما بشأن ارسال القوات الى الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد اعلانه مرسوم فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
في المقابل دافع الرئيس المعزول عن إعلانه الأحكام العرفية باعتباره "عملا من أعمال الحكم" يهدف لارسال تحذير إلى الحزب الديمقراطي وهو المعارض الرئيسي بشأن ما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية.(النهاية)

م ك / ف س




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