إقلاع الطائرة الرابعة من الجسر الجوي الكويتي لسوريا محملة بـ40 طنا من المساعدات الغذائية والايوائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من سلمان المطيري
الكويت - 15 - 1 (كونا) -- أقلعت اليوم الأربعاء الطائرة الإغاثية الرابعة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار دمشق الدولي محملة بـ40 طنا من المساعدات الغذائية والايوائية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا في سوريا ضمن حملة (الكويت بجانبكم).
وتأتي الطائرة الاغاثية بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتعاون والتنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.
وقال مدير عام (السلام الخيرية) حمد العون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل اقلاع الطائرة إن هذه الرحلة تعد الأولى للجمعية وتأتي تلبية للتوجيهات السامية بدعم ومساعدة الاشقاء في سوريا لا سيما مع ارتفاع وتيرة الاحتياجات الأساسية المختلفة لمتطلبات الحياة.
وأكد العون أنه انطلاقا من دور الكويت الإنساني في مساعدة محتاجي العالم شاركت (السلام الخيرية) ضمن الحملة الانسانية (الكويت بجانبكم) علاوة على حملتها للشتاء (10 آلاف طن) لصالح الأشقاء في غزة وسوريا واليمن وقرغيزيا وطاجكستان مبينا أن الجمعية تسعى خلال الأيام المقبلة لتخصيص شاحنات برية لدخول المساعدات الإغاثية المتنوعة للأشقاء هناك.
وأوضح أن التنسيق مستمر مع الجهات الرسمية من وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية لإضافة رحلات لـ(السلام الخيرية) في جدول الرحلات عبر الجسر الجوي الكويتي إلى سوريا مشيرا إلى رغبة الجميع لإيصال المساعدات الاغاثية بصورة عاجلة إلى مستحقيها بالتزامن مع الاحتياج الكبير لها.
من جهته قال مسؤول الإعلام في (السلام الخيرية) يوسف الفريج لـ(كونا) إن مشاركة الجمعية ضمن الجسر الجوي الكويتي جاءت تعبيرا منها للتضامن الرسمي والشعبي اتجاه الأشقاء في سوريا مبينا أن الحمولة تشتمل على 3082 بطانية و449 من الملابس المتنوعة إلى جانب مواد غذائية أساسية بما يتجاوز 30 طنا من تمور ومعكرونة وفول وغيرها من الاحتياجات الأساسية للأسر.
وأضاف الفريج أن معرفة وقياس مدى الاحتياجات ونوعيتها تكون بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر السوري منوها بدور الجهات الرسمية على تسهيل جميع المهام الانسانية. (النهاية)
س ل م / خ د ع
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