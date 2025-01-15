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إقلاع الطائرة الرابعة من الجسر الجوي الكويتي لسوريا محملة بـ40 طنا من المساعدات الغذائية والايوائية

1/15/2025 4:33:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري
الكويت - 15 - 1 (كونا) -- أقلعت اليوم الأربعاء الطائرة الإغاثية الرابعة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار دمشق الدولي محملة بـ40 طنا من المساعدات الغذائية والايوائية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا في سوريا ضمن حملة (الكويت بجانبكم).
وتأتي الطائرة الاغاثية بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتعاون والتنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.
وقال مدير عام (السلام الخيرية) حمد العون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل اقلاع الطائرة إن هذه الرحلة تعد الأولى للجمعية وتأتي تلبية للتوجيهات السامية بدعم ومساعدة الاشقاء في سوريا لا سيما مع ارتفاع وتيرة الاحتياجات الأساسية المختلفة لمتطلبات الحياة.
وأكد العون أنه انطلاقا من دور الكويت الإنساني في مساعدة محتاجي العالم شاركت (السلام الخيرية) ضمن الحملة الانسانية (الكويت بجانبكم) علاوة على حملتها للشتاء (10 آلاف طن) لصالح الأشقاء في غزة وسوريا واليمن وقرغيزيا وطاجكستان مبينا أن الجمعية تسعى خلال الأيام المقبلة لتخصيص شاحنات برية لدخول المساعدات الإغاثية المتنوعة للأشقاء هناك.
وأوضح أن التنسيق مستمر مع الجهات الرسمية من وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية لإضافة رحلات لـ(السلام الخيرية) في جدول الرحلات عبر الجسر الجوي الكويتي إلى سوريا مشيرا إلى رغبة الجميع لإيصال المساعدات الاغاثية بصورة عاجلة إلى مستحقيها بالتزامن مع الاحتياج الكبير لها.
من جهته قال مسؤول الإعلام في (السلام الخيرية) يوسف الفريج لـ(كونا) إن مشاركة الجمعية ضمن الجسر الجوي الكويتي جاءت تعبيرا منها للتضامن الرسمي والشعبي اتجاه الأشقاء في سوريا مبينا أن الحمولة تشتمل على 3082 بطانية و449 من الملابس المتنوعة إلى جانب مواد غذائية أساسية بما يتجاوز 30 طنا من تمور ومعكرونة وفول وغيرها من الاحتياجات الأساسية للأسر.
وأضاف الفريج أن معرفة وقياس مدى الاحتياجات ونوعيتها تكون بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر السوري منوها بدور الجهات الرسمية على تسهيل جميع المهام الانسانية. (النهاية)

س ل م / خ د ع




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