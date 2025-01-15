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(العربية للطاقة): تشديد العقوبات الأمريكية على روسيا ترفع أسعار النفط لأعلى مستوياتها في 3 أشهر

1/15/2025 4:33:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد المطيري
الكويت - 15 - 1 (كونا) -- قال الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة (أيه.إي.أو) - أوابك سابقا - جمال اللوغاني اليوم الأربعاء إن قرار تشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على قطاع الطاقة في روسيا كان له دور رئيسي في وصول أسعار النفط الخام الاجلة إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر.
وأضاف اللوغاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أسعار عقود خام برنت ارتفعت في نهاية الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري بنسبة 2ر4 في المئة على أساس أسبوعي لتصل إلى 76ر79 دولار للبرميل كما ارتفعت أسعار عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 5ر3 بالمئة لتصل إلى 57ر76 دولار للبرميل.
وأوضح أن هذه الارتفاعات أتت مدفوعة بالمخاوف بشأن إمكانية نقص إمدادات النفط الروسية وتراجع صادرات النفط الروسية متوقعا أن تصبح التكلفة أكبر على المشترين الرئيسيين في الهند والصين.
وذكر أن هذا القرار يدفع مصافي تكرير النفط الخام الصينية والهندية نحو السعي للحصول على مزيد من النفط من دول الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين مما قد يساهم بشكل كبير في تعزيز الأسعار وارتفاع تكاليف الشحن نتيجة تقليص أسطول الناقلات المتاحة لنقل النفط الخام من روسيا بشكل كبير في الأمد القريب.
وبين أن أسعار النفط الخام الفورية لدول الشرق الأوسط وأفريقيا والبرازيل ارتفعت بالفعل خلال الأشهر الأخيرة تزامنا مع ارتفاع الطلب من الصين والهند وتقلص إمدادات النفط الخام من روسيا وإيران وارتفاع تكلفتها.
ونوه اللوغاني بإصدار مجموعة شاندونج الصينية أخيرا إشعارا يحظر على السفن النفطية الخاضعة للعقوبات الأمريكية دخول الموانئ الرئيسية التابعة لها والواقعة على الساحل الشرقي للصين ما قد يقيد وصول واردات النفط الروسية والإيرانية.
وقال إنه نتيجة لذلك قد تتحول الصين وهي المشتري الرئيسي للنفط الخام الإيراني إلى شراء النفط الخام الثقيل من دول الشرق الأوسط كما قد يرتفع طلبها على النفط الخام الكندي.
وأشار إلى ارتفاع واردات الهند من النفط الخام الروسي بنسبة 5ر4 بالمئة خلال عام 2024 لتصل إلى 8ر1 مليون برميل يوميا أي ما يمثل نحو 36 في المئة من إجمالي واردات الهند كما ارتفعت واردات الصين من النفط الخام الروسي بما في ذلك إمدادات خطوط الأنابيب بنسبة 2 في المئة لتصل إلى 2ر2 مليون برميل يوميا أي ما يمثل نحو 20 في المئة من إجمالي واردات الصين خلال نفس الفترة.
وأكد أن استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية الحالية سيكون لها آثار سلبية كبيرة على أسواق الطاقة العالمية لافتا إلى أن تنامي هذه التوترات سيؤدي إلى تهديد أمن الطاقة العالمي من خلال تعطيل إمدادات النفط والغاز وحدوث تقلبات حادة في الأسعار وزيادة تكاليف الإنتاج والنقل.
ولفت إلى أن تلك الاضطرابات يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على اقتصادات الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة مما يساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية على الصعيد العالمي.
وأقرت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الماضي حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على قطاع الطاقة في روسيا حيث تم فرض مجموعة من العقوبات على شركتي (غازبروم) و(سورغوتنفتيغاز) وهما من أكبر منتجي النفط في روسيا.
وشملت العقوبات أكثر من 180 ناقلة تحمل النفط الروسي وعددا من تجار النفط ومقدمي خدمات حقول النفط وشركات التأمين ومسؤولي الطاقة في روسيا فضلا عن حظر مشروعين نشطين للغاز الطبيعي المسال ومشروع نفط روسي كبير وشركات تدعم صادرات الطاقة الروسية.
ووفقا لقرار العقوبات تم السماح للشركات والتجار بإجراء بعض المعاملات لتصفية الارتباطات المتعلقة بقطاع الطاقة الروسي حتى يوم 12 مارس المقبل مع حظر تقديم الخدمات الأمريكية المتعلقة باستخراج وإنتاج النفط الخام ومنتجات البترول الأخرى إلى روسيا اعتبارا من 27 فبراير 2025.(النهاية)

خ م / ه ث




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