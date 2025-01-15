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(الخدمة المدنية): ندوة جائزة الشارقة للمالية العامة تعكس التعاون المثمر بين المؤسسات الاقليمية والدولية

1/15/2025 4:33:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 1 (كونا) -- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الربيعان اليوم الاربعاء ان استضافة الكويت ممثلة بالديوان للندوة التعريفية بجائزة الشارقة للمالية العامة تعكس التعاون المثمر بين المؤسسات الاقليمية والدولية لتعزيز افضل الممارسات في الادارة المالية والحكومية.
واضاف الدكتور الربيعان في كلمة له خلال افتتاح الندوة ان هذه الاستضافة تؤكد التزام الجانبين بتطوير الكفاءات والارتقاء بالاداء الاداري لخدمة التنمية المستدامة في الوطن العربي.
واوضح ان الندوة تسلط الضوء على اهمية التميز المالي والاداري باعتباره ركيزة اساسية للنمو والازدهار وتعد فرصة للاستفادة من الخبرات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين المشاركين في ورشة العمل الخاصة بالادارة المالية والتي تواكب الندوة.
من جانبه قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني في كلمة مماثلة ان هذه الجائزة تعد أداة لتعزيز إدارة فعالة وحديثة للمالية العامة مؤكدا ضرورة تبادل التجارب والممارسات الجيدة بين المؤسسات بغية تعزيز الأداء والشفافية وجودة الخدمات العامة.
وأضاف الدكتور القحطاني أن هذه الجائزة توفر للمشاركين فرصة لمواءمة ممارساتهم مع معايير التميز المعترف بها دوليا ما يعزز التنمية المستدامة للقطاع مبينا ان الجائزة تستهدف 22 فئة منها 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية ولكل فئة فردية ثلاثة مستويات.
وبدوره قال الأمين العام لجائزة الشارقة للمالية العامة الشيخ راشد القاسمي في كلمته إن هذه الدورة تستهدف تكريم مساهمات المؤسسات والأفراد في مجال المالية العامة كما تبرز الجهود المبذولة لتسهيل تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية محدثة لتمكين المترشحين من تقديم ملفاتهم بطريقة مبسطة.
وذكر الشيخ القاسمي ان الجائزة تهدف الى نشر التميز والابداع كما تسهم في بناء قدرات المؤسسات لتواكب التحديات والطموحات المستقبلية.(النهاية)

ز ه ر / ط أ ب




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