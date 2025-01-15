(الخدمة المدنية): ندوة جائزة الشارقة للمالية العامة تعكس التعاون المثمر بين المؤسسات الاقليمية والدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 1 (كونا) -- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الربيعان اليوم الاربعاء ان استضافة الكويت ممثلة بالديوان للندوة التعريفية بجائزة الشارقة للمالية العامة تعكس التعاون المثمر بين المؤسسات الاقليمية والدولية لتعزيز افضل الممارسات في الادارة المالية والحكومية.
واضاف الدكتور الربيعان في كلمة له خلال افتتاح الندوة ان هذه الاستضافة تؤكد التزام الجانبين بتطوير الكفاءات والارتقاء بالاداء الاداري لخدمة التنمية المستدامة في الوطن العربي.
واوضح ان الندوة تسلط الضوء على اهمية التميز المالي والاداري باعتباره ركيزة اساسية للنمو والازدهار وتعد فرصة للاستفادة من الخبرات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين المشاركين في ورشة العمل الخاصة بالادارة المالية والتي تواكب الندوة.
من جانبه قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني في كلمة مماثلة ان هذه الجائزة تعد أداة لتعزيز إدارة فعالة وحديثة للمالية العامة مؤكدا ضرورة تبادل التجارب والممارسات الجيدة بين المؤسسات بغية تعزيز الأداء والشفافية وجودة الخدمات العامة.
وأضاف الدكتور القحطاني أن هذه الجائزة توفر للمشاركين فرصة لمواءمة ممارساتهم مع معايير التميز المعترف بها دوليا ما يعزز التنمية المستدامة للقطاع مبينا ان الجائزة تستهدف 22 فئة منها 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية ولكل فئة فردية ثلاثة مستويات.
وبدوره قال الأمين العام لجائزة الشارقة للمالية العامة الشيخ راشد القاسمي في كلمته إن هذه الدورة تستهدف تكريم مساهمات المؤسسات والأفراد في مجال المالية العامة كما تبرز الجهود المبذولة لتسهيل تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية محدثة لتمكين المترشحين من تقديم ملفاتهم بطريقة مبسطة.
وذكر الشيخ القاسمي ان الجائزة تهدف الى نشر التميز والابداع كما تسهم في بناء قدرات المؤسسات لتواكب التحديات والطموحات المستقبلية.(النهاية)
ز ه ر / ط أ ب
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