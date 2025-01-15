رئيس الوزراء اللبناني المكلف يبدأ استشارات نيابية لتشكيل الحكومة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 15 - 1 (كونا) -- بدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام اليوم الأربعاء الاستشارات النيابية غير الملزمة في إطار مهمته لتشكيل الحكومة الجديدة.
وتهدف تلك الاستشارات للاطلاع على آراء النواب ومطالبهم ومواقفهم من الحكومة الجديدة وتعد الخطوة الأولى لكل رئيس مكلف لينطلق منها إلى المشاورات السياسية التي تجرى عادة خلف الكواليس في مسار تشكيل حكومة جديدة.
ومن المقرر أن يلتقي سلام في هذه الاستشارات التي ستستمر حتى مساء غد الخميس في مقر البرلمان
النواب المستقلين والكتل النيابية.
وتعد تلك الحكومة أولى حكومات عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي انتخب للرئاسة يوم الخميس الماضي.
وكان الرئيس اللبناني عون كلف نواف سلام الاثنين الماضي بتشكيل حكومة جديدة بعد استشارات نيابية ملزمة نال فيها 84 صوتا من إجمالي عدد نواب البرلمان ال128.
وبحسب الدستور اللبناني فإن الحكومة الجديدة تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف مرسوم تشكيلها لتبصر النور. (النهاية)
ا ي ب / ف د س
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