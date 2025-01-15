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رئيس الوزراء اللبناني المكلف يبدأ استشارات نيابية لتشكيل الحكومة

1/15/2025 4:33:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 15 - 1 (كونا) -- بدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام اليوم الأربعاء الاستشارات النيابية غير الملزمة في إطار مهمته لتشكيل الحكومة الجديدة.
وتهدف تلك الاستشارات للاطلاع على آراء النواب ومطالبهم ومواقفهم من الحكومة الجديدة وتعد الخطوة الأولى لكل رئيس مكلف لينطلق منها إلى المشاورات السياسية التي تجرى عادة خلف الكواليس في مسار تشكيل حكومة جديدة.
ومن المقرر أن يلتقي سلام في هذه الاستشارات التي ستستمر حتى مساء غد الخميس في مقر البرلمان النواب المستقلين والكتل النيابية.
وتعد تلك الحكومة أولى حكومات عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي انتخب للرئاسة يوم الخميس الماضي.
وكان الرئيس اللبناني عون كلف نواف سلام الاثنين الماضي بتشكيل حكومة جديدة بعد استشارات نيابية ملزمة نال فيها 84 صوتا من إجمالي عدد نواب البرلمان ال128.
وبحسب الدستور اللبناني فإن الحكومة الجديدة تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف مرسوم تشكيلها لتبصر النور. (النهاية)

ا ي ب / ف د س




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