الاجتماع الرابع لمدراء التعاون العسكري بدول مجلس التعاون الخليجي يختتم أعماله

الاجتماع الرابع لمدراء التعاون العسكري بدول مجلس التعاون الخليجي يختتم أعماله
التاريخ
1/15/2025 4:33:16 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 1 (كونا) -- اختتمت اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع الرابع لمدراء التعاون العسكري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور القيادة العسكرية الموحدة والأمانة العامة لدول مجلس التعاون والذي عقد في دولة الكويت خلال الفترة من 13 إلى 15 من شهر يناير الحالي. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن الاجتماع يأتي في إطار التعاون العسكري المشترك لتعزيز وتنظيم آليات العمل مما يسهم في تطوير القدرات والإمكانيات العسكرية بين قوات دول المجلس.(النهاية) ع ج ر / ط أ ب
MENAFN15012025000071011013ID1109092292
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.