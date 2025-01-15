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الاجتماع الرابع لمدراء التعاون العسكري بدول مجلس التعاون الخليجي يختتم أعماله

1/15/2025 4:33:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 1 (كونا) -- اختتمت اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع الرابع لمدراء التعاون العسكري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور القيادة العسكرية الموحدة والأمانة العامة لدول مجلس التعاون والذي عقد في دولة الكويت خلال الفترة من 13 إلى 15 من شهر يناير الحالي. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن الاجتماع يأتي في إطار التعاون العسكري المشترك لتعزيز وتنظيم آليات العمل مما يسهم في تطوير القدرات والإمكانيات العسكرية بين قوات دول المجلس.(النهاية) ع ج ر / ط أ ب

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