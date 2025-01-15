ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تقديرات أشارت إلى تراجع مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.



وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.63% إلى 77.99 دولار للبرميل.



فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.45% إلى 80.28 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".



وفي وقت سابق، أظهرت بيانات لمعهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الأمريكية تراجعت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.



وبيانات المعهد الأمريكي عبارة عن تقديرات ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم. بلومبرغ