ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تقديرات أشارت إلى تراجع مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.63% إلى 77.99 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.45% إلى 80.28 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات لمعهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الأمريكية تراجعت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
وبيانات المعهد الأمريكي عبارة عن تقديرات ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم. بلومبرغ
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