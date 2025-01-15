دائرة البلديات والنقل تحث الجمهور على تسجيل القطط والكلاب الأليفة

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- BCW Global) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة في 14 يناير 2025 : حثت دائرة البلديات والنقل أصحاب الحيوانات الأليفة على تسجيل قططهم وكلابهم التي تحتوي على شرائح الكترونية ضمن خدمة ملكية الحيوان المزمع اطلاقها في الثالث من فبراير عبر منصة "تم"، لتوفير قاعدة بيانات مركزية للحيوانات وأصحابها، بما يعكس التزام الدائرة بمعايير الرفق بالحيوان والامتثال للقوانين المتعلقة بها.
وتؤكد دائرة البلديات والنقل بأهمية الدور الذي تلعبه مختلف الجهات المعنية في ضمان نجاح هذه المبادرة، بحيث تلعب العيادات البيطرية دورًا رئيسيًا في تطبيق خدمات ملكية الحيوان من خلال حجز موعد في العيادة البيطرية لتسجيل القطط والكلاب. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن المنشآت من نقل ملكية الحيوانات إلى المالكين الجدد، مما يضمن، توفير بيانات ومعلومات دقيقة وتحقيق الامتثال القانوني بشكل عام. إذ يُظهر هذا النهج التعاوني التزام الجهات المختلفة بحماية رفاهية الحيوانات وتبسيط عملية التسجيل.
تركز المبادرة على جميع عناصر الرفق بالحيوان، بما في ذلك التطعيمات السنوية، وتركيب الشرائح الإلكترونية، والفحوصات البيطرية المنتظمة، وجميعها ضرورية للحفاظ على صحة الحيوانات الأليفة، ولن يتم فرض أي رسوم مرتبطة بالتسجيل حتى إشعار آخر. كما سيتمتع مالكو الحيوانات الأليفة الحاليون بفترة سماح مدتها عام واحدمن تاريخ إطلاق خدمات ملكية الحيوان لتسجيل حيواناتهم دون تكبد غرامات، بينما تطالب المنشآت التي تمتلك قططًا وكلابًا بإتمام التسجيل خلال 6 أشهر من الإطلاق.
ويمثل تنفيذ خدمات ملكية الحيوان تقدماً محورياً في تعزيز مسؤولية تملك الحيوانات الأليفة في جميع أنحاء أبوظبي، حيث يشكل خطوة هامة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف، بشكل يعكس التزام دائرة البلديات والنقل بإنشاء بيئة أكثر أماناً للحيوانات الأليفة وأصحابها.
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