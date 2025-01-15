خطوة تاريخية... "أكوا باور " تستثمر بمشروعين في مجال الطاقة المتجددة وطاقة الرياح في الصين

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية – 14 يناير 2025: أعلنت أكوا باور، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن تعزيز محفظتها في مجال الطاقة المتجددة من خلال الاستثمار في مشروعين للطاقة المتجددة بجمهورية الصين الشعبية، وذلك في خطوةٍ بارزةٍ تعزز من مكانتها الرائدة في مشهد الطاقة العالمي. ويُعد هذا الاستثمار الأول لشركة أكوا باور في السوق الصيني بعد إعلانها عن "استراتيجية الصين" التي تم إطلاقها في عام 2023، حيث ستقوم بتأمين محفظة طاقة متجددة تضم أكثر من 1 جيجاواط، من المتوقع أن يتم الاستثمار بها في مقاطعات صينية عدة، وذلك بالشراكة مع شركات صينية رائدة في هذا المجال.
وتمّ توقيع الاتفاقية الأولى مع شركة "سونغرو للطاقة المتجددة Sungrow Renewables"، حيث سيتم الاستثمار في مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 132 ميجاواط في مقاطعة (قوانغدونغ) الصينية. ويمثل هذا المشروع الذي يتكون من ثلاثة مواقع فردية، أول تعاون على مستوى الأصول لشركة أكوا باور مع شركة سونغرو للطاقة المتجددة.
أما الاتفاقية الثانية، التي تمّ توقيعها مع مجموعة "مينغيانغ للطاقة الذكية Mingyang Smart Energy"، إحدى الشركات الرائدة في تطوير أصول الطاقة المتجددة وتصنيع توربينات الرياح، فهي تضع إطاراً للتعاون المشترك بين الطرفين لتطوير واستثمار أصول طاقة الرياح في الصين، بقدرة 200 ميجاواط.
ويصل إجمالي الاستثمارات في المشروعين إلى نحو 312 مليون دولار أمريكي. وتُعدّ هذه المشاريع جزءاً من مجموعة أوّلية من المشروعات التي سيتم توسيعها تدريجياً لتتجاوز إجمالي قدرة تبلغ 1 جيجاواط، مما يُسهم في دعم خطط الشركة نحو التوسع المستقبلي في قطاع الطاقة المتجددة في جمهورية الصين الشعبية.
تعليقًا على هذه الخطوة التاريخية ، قال محمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور: "يعدُ دخولنا إلى سوق الطاقة المتجددة في جمهورية الصين الشعبية خطوةً بارزةً تقربنا نحو تحقيق أهدافنا العالمية في توفير مستقبلٍ مستدام. إنّ استراتيجيتنا للنمو لا تقتصر على إضافة سعات الطاقة من الجيجاواط فقط، بل تتمحور أيضًا حول عقد شراكات وثيقة تُسرّع الانتقال العالمي للطاقة، وتُسهم في بناء عالم أكثر استدامة وازدهار للأجيال المقبلة".
من جانبه، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "يشكّل هذا الإنجاز نقلة نوعية لنا؛ فدخولنا إلى السوق الصيني يرسخ حضورنا التشغيلي في قطاع الطاقة المتجددة وتحلية المياه، ويعزّز التزامنا بالسوق. نتطلّع للعب دورٍ رئيس في تحول الطاقة والمياه الذي تشهده جمهورية الصين الشعبية، وذلك من خلال التعاون مع شركائنا الصينيين لتحقيق أهداف الاستدامة المشتركة. نحن لا نستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة فحسب، بل في الخبرات الصينية، وبناء العلاقات طويلة الأمد".
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