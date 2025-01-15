البنك الأهلي السعودي يحصل على 3 جوائز كأفضل صفقة سندات مستدامة وصفقة صكوك عالمية وأفضل فريق خزينة

(MENAFN
- SNB) حصل البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة من حيث إجمالي الأصول، على جائزة "صفقة السندات البيئية والاجتماعية والمؤسسية للعام" وجائزة "صفقة الصكوك العالمية للمؤسسات المالية للعام"، كما حصل البنك ايضاً للعام الثاني على التوالي على جائزة "فريق الخزينة والتمويل المصرفي للعام"، المقدمة من جوائز المصرفية والأسواق العالمية“Global Banking and Markets” في المملكة العربية السعودية لعام 2025م.
وتُؤكد هذه الجوائز ريادة البنك الأهلي السعودي للأسواق المالية واستراتيجيته في تنوع التمويل والتزامه بالتمويل المستدام، كما تُبرز التزام البنك الراسخ بالتميز في إدارة الخزينة واستراتيجيات التمويل، والتزامه بالابتكار، ومواءمته مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وفي تعليق على هذا الإنجاز، صرّح الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي: "بصفتنا البنك الرائد في المملكة، نفخر بقيادة القطاع المالي لدعم أهداف النمو الطموحة للمملكة العربية السعودية، حيث تعكس هذه الجوائز كفاءة فريق الخزينة لدينا، كما تؤكد التزامنا برؤية المملكة 2030 وتحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060".
وأضاف الأستاذ فواز الثميري، رئيس مجموعة أعمال الخزينة في البنك الأهلي السعودي: "تؤكد هذه الجوائز نجاح جهودنا في مجال أعمال الخزينة، حيث نواصل تقديم الابتكار والمرونة، وباعتبارنا أكبر بنك في المملكة العربية السعودية، فإننا نلتزم بدورنا في قيادة التطور وتقديم قيمة استثنائية لأصحاب المصلحة لدينا".
يدعم نجاح البنك الأهلي السعودي تصنيفاته الائتمانية القوية، بما في ذلك تصنيف Aa3/P-1 (مستقر) من وكالة موديز، وA-/A-2 (نظرة إيجابية) من وكالة ستاندرد آند بورز، وA-/F2 (مستقر) من وكالة فيتش، وA+/A1 (نظرة إيجابية) من وكالة كابيتال إنتليجنس. وتعكس هذه التصنيفات استقرار البنك المالي ومكانته القيادية في المنطقة، حيث يواصل البنك الأهلي السعودي ريادته للقطاع المالي وتعزيز الاستدامة والتقدم من خلال التزامه بالابتكار ودعم جهود تنويع الاقتصاد في المملكة.
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