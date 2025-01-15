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قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل وبلدة اذنا

1/15/2025 3:10:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة الخليل وبلدة اذنا بالمحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت مدينة الخليل وبلدة اذنا غربا، وجابت شوارع وأحياء فيهما وفتشت عدة منازل تعود ملكيتها لعائلتي النتشة ومسك، ونصبت حواجزها العسكرية وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية وبثت حاله من الرعب لدى الأطفال خاصة تلاميذ المدارس.

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