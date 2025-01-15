قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل وبلدة اذنا
التاريخ
1/15/2025 3:10:34 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة الخليل وبلدة اذنا بالمحافظة.
وأفادت مصادر محلية، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت مدينة الخليل وبلدة اذنا غربا، وجابت شوارع وأحياء فيهما وفتشت عدة منازل تعود ملكيتها لعائلتي النتشة ومسك، ونصبت حواجزها العسكرية وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية وبثت حاله من الرعب لدى الأطفال خاصة تلاميذ المدارس.
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