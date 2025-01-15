قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل وبلدة اذنا

وأفادت مصادر محلية، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت مدينة الخليل وبلدة اذنا غربا، وجابت شوارع وأحياء فيهما وفتشت عدة منازل تعود ملكيتها لعائلتي النتشة ومسك، ونصبت حواجزها العسكرية وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية وبثت حاله من الرعب لدى الأطفال خاصة تلاميذ المدارس.

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