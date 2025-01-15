ميلانيا ترمب تكشف تفاصيل استعداداتها للعودة إلى البيت الأبيض

خبرني - شاركت السيدة الأولى المقبلة ميلانيا في برنامج "Fox & Friends" يوم الاثنين، حيث أعلنت عن فيلمها الوثائقي الجديد الذي يسلط الضوء على تفاصيل حياتها اليومية مع فريق الانتقال، وتوثيق استعداداتها للعودة إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.





وأشارت ميلانيا ترمب إلى إنها ستقضي معظم وقتها في واشنطن، وفقاً لما ورد في شبكة "سي بي سي نيوز"، كما تحدثت بفرح عن نجاح كتابها "ميلانيا" الذي تصدّر قائمة نيويورك تايمز ومبيعات أمازون بعد طرحه أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ما دفعها لإصدار وثائقي، يُظهر للأمريكيين جوانب أخرى لا يعرفونها.





وقالت ميلانيا: "سأكون متواجدة في البيت الأبيض، وعندما أحتاج إلى الذهاب إلى نيويورك، سأفعل ذلك. وعندما يكون هناك حاجة للتواجد في بالم بيتش، سأكون هناك أيضاً. ولكن أولويتي الأولى هي أن أكون أماً، وسيدة أولى، وزوجة. وبمجرد أن نصل في 20 يناير، تبدأ مهمتي في خدمة البلاد."





انتقاد إدارة أوباما





وعند سؤالها عما يختلف هذه المرة، تحدثت ميلانيا ترمب عن كونها أكثر دراية بالعملية، وبدت وكأنها تُلمح لانتقاد إدارة أوباما، قائلة إن الإدارة السابقة حجبت المعلومات في 2017.

وقالت: "أنا أعرف الغرف التي سنعيش فيها. أنا أعرف العملية. المرة الأولى كانت صعبة. لم يكن لدينا الكثير من المعلومات. كانت المعلومات محجوبة عنا من الإدارة السابقة".





وتابعت قائلة: "لكن هذه المرة، لدي كل شيء. لدي خطط يمكنني الاستناد عليها. لقد حزمت بالفعل حقائبي، واخترت بالفعل الأثاث الذي يجب نقله. لذلك، الأمر مختلف تماماً".

مبادرة "كن الأفضل"





أشارت ميلانيا إلى نيتها مواصلة وتوسيع مبادرتها "Be Best"، التي ركزت على تعزيز رفاهية الشباب ومكافحة التنمر الإلكتروني.

وقالت: "سأستمر في مبادرة Be Best، وسأعمل أيضاً على توسيع نطاقها."

وأضافت: "بدأت المبادرة خلال الإدارة الأولى ولم أتلقَ دعماً كبيراً من أحد. قمت بدعوة جميع منصات البث إلى البيت الأبيض، وعقدت طاولة مستديرة، ولكن الدعم كان محدوداً. تخيلوا ما الذي كان يمكننا تحقيقه خلال تلك السنوات لو كانت هذه المنصات تدعمني وتعزز وعي الأطفال حول كيفية حماية أنفسهم من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وآثارها على صحتهم النفسية والعقلية".





إشارتها الواضحة إلى منصات البث كانت لافتة، خاصة أن فيلمها الوثائقي سيُعرض حصرياً على منصة "أمازون برايم فيديو" في وقت لاحق من العام الجاري





وعلى صعيد الحملة الانتخابية، لعب بارون ترامب دوراً كبيراً في جذب البودكاسترز لوالده بهدف تأمين أصوات الشباب.









وعندما سئلت عما إذا كان ابنها سيحصل على غرفة في مقر إقامة البيت الأبيض، قالت إنها تعتقد أنه سيزورها، حيث يدرس حالياً بجامعة نيويورك بولاية نيويورك.

وقالت:أعتقد أنه سيأتي للزيارة. "نعم، سيُحضر أصدقائه معه".

وكما فعلت من قبل، أشارت إلى أن صوتها لن يضيع في الأجواء المحيطة، موضحة بالتفصيل أنها قدمت سابقاً نصيحة لزوجها، الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقالت: "أعطيته نصيحتي، وأحيانا يستمع". مضيفة: "في بعض الأحيان لا يفعل ذلك ولا بأس بذلك".

الاختلاف بين اليوم وقبل 8 سنوات





عندما سئلت عما إذا كانت مختلفة عما كانت عليه قبل ثماني سنوات، قالت إنها كانت دائماً هي نفسها، لكنها لم تشعر بالقبول في المرة الأولى، ولم أتلق الكثير من الدعم.





وأشارت إلى أن الناس لم تفهمها بالطريقة الصحيحة، وقالت: "ربما يفعلون ذلك الآن".





وتابعت، مؤكدة استقلالها، "ربما يرى بعض الناس أنني مجرد زوجة للرئيس، لكنني أقف على قدمي. مستقلة. لدي أفكاري الخاصة. لدي نعم ولا خاصتي. لا أتفق دائماً مع ما يقوله زوجي أو يفعله، وهذا أمر طبيعي"