السلطات الأمريكية: نواصل تحقيق تقدم في السيطرة على حرائق لوس أنجلوس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 14 - 1 (كونا) -- قالت إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الثلاثاء إن فرق الإطفاء تحقق تقدما في السيطرة على حرائق الغابات في منطقة (لوس أنجلوس) بجنوب الولاية.
وأضافت الإدارة في بيان "يواصل رجال الإطفاء تحقيق تقدم في احتواء حرائق الغابات التي تؤثر على منطقة لوس أنجلوس" والتي خلفت عشرات القتلى ودمارا ماديا كبيرا.
وقال قائد شرطة لوس أنجلوس روبرت لونا في مؤتمر صحفي إنه "حتى صباح الثلاثاء كان هناك حوالي 88 ألف شخص يخضعون لأوامر الإخلاء وحوالي 84800 آخرين يخضعون لتحذيرات الإخلاء".
وحث لونا في تصريحات نقلتها عدد من وسائل الإعلام الأمريكية "السكان على الاستعداد للإخلاء إذا طلب منهم ذلك" مضيفا أن "العديد من الناجين الذين تم إنقاذهم حتى الآن انتظروا حتى اللحظة الأخيرة وانتهى بهم الأمر مصابين بحروق كبيرة".
وحذرت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في وقت سابق من أن الوضع "لا يزال حرجا" في مدينة لوس أنجلوس وحثت السكان على البقاء في حالة يقظة.
وذكرت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية بأن "الأيام القليلة المقبلة ستثبت أهميتها بالنسبة لجهود مكافحة الحرائق إذ يتوقع أن يستمر الطقس الجاف والرياح القوية قبل أن تنخفض درجات الحرارة بحلول نهاية الأسبوع".
وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين بزيادة الأموال الفيدرالية من أجل تعزيز جهود التصدي للحرائق الغابات التي تشهدها كاليفورنيا حيث أعلنت حالة الطوارئ. (النهاية)
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