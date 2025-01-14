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السلطات الأمريكية: نواصل تحقيق تقدم في السيطرة على حرائق لوس أنجلوس

1/14/2025 11:32:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 1 (كونا) -- قالت إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الثلاثاء إن فرق الإطفاء تحقق تقدما في السيطرة على حرائق الغابات في منطقة (لوس أنجلوس) بجنوب الولاية.
وأضافت الإدارة في بيان "يواصل رجال الإطفاء تحقيق تقدم في احتواء حرائق الغابات التي تؤثر على منطقة لوس أنجلوس" والتي خلفت عشرات القتلى ودمارا ماديا كبيرا.
وقال قائد شرطة لوس أنجلوس روبرت لونا في مؤتمر صحفي إنه "حتى صباح الثلاثاء كان هناك حوالي 88 ألف شخص يخضعون لأوامر الإخلاء وحوالي 84800 آخرين يخضعون لتحذيرات الإخلاء".
وحث لونا في تصريحات نقلتها عدد من وسائل الإعلام الأمريكية "السكان على الاستعداد للإخلاء إذا طلب منهم ذلك" مضيفا أن "العديد من الناجين الذين تم إنقاذهم حتى الآن انتظروا حتى اللحظة الأخيرة وانتهى بهم الأمر مصابين بحروق كبيرة".
وحذرت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في وقت سابق من أن الوضع "لا يزال حرجا" في مدينة لوس أنجلوس وحثت السكان على البقاء في حالة يقظة.
وذكرت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية بأن "الأيام القليلة المقبلة ستثبت أهميتها بالنسبة لجهود مكافحة الحرائق إذ يتوقع أن يستمر الطقس الجاف والرياح القوية قبل أن تنخفض درجات الحرارة بحلول نهاية الأسبوع".
وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين بزيادة الأموال الفيدرالية من أجل تعزيز جهود التصدي للحرائق الغابات التي تشهدها كاليفورنيا حيث أعلنت حالة الطوارئ. (النهاية)

ع س ج / م م ج




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