الرئيس الامريكي يقترح الغاء قرار تصنيف كوبا دولة راعية للارهاب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 14 - 1 (كونا) –- اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إلغاء القرار الخاص بتصنيف كوبا دولة راعية للارهاب واحال الأسباب التي يراها موجبة لهذا الالغاء إلى الكونغرس.
وقال الرئيس بايدن في "شهادة" نشرها البيت الأبيض إن الغاء قرار 12 يناير 2021 مبني على أن "كوبا لم تقدم أي دعم للارهاب الدولي خلال فترة الأشهر الستة السابقة".
واوضح ان اقتراحه يأتي بعد أن "قدمت حكومة كوبا ضمانات بأنها لن تدعم أعمال الإرهاب الدولي في المستقبل".
كما نشر البيت الأبيض رسالة من الرئيس الأمريكي "بشأن إحالة تقرير إلى الكونغرس فيما يتعلق باقتراح إلغاء تصنيف كوبا كدولة راعية للارهاب".
وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد صنف كوبا كدولة راعية للارهاب خلال ولايته الرئاسية السابقة قبل فترة وجيزة من مغادرته منصبه وذلك بعد خمس سنوات من رفعها من القائمة من قبل الرئيس الأسبق باراك أوباما.
ويمكن لترامب التراجع عن إجراءات بايدن بمجرد توليه منصبه الأسبوع المقبل. (النهاية)
ر س ر / س ع م
MENAFN14012025000071011013ID1109091311
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