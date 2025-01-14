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الرئيس الامريكي يقترح الغاء قرار تصنيف كوبا دولة راعية للارهاب

1/14/2025 11:32:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 1 (كونا) –- اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إلغاء القرار الخاص بتصنيف كوبا دولة راعية للارهاب واحال الأسباب التي يراها موجبة لهذا الالغاء إلى الكونغرس.
وقال الرئيس بايدن في "شهادة" نشرها البيت الأبيض إن الغاء قرار 12 يناير 2021 مبني على أن "كوبا لم تقدم أي دعم للارهاب الدولي خلال فترة الأشهر الستة السابقة".
واوضح ان اقتراحه يأتي بعد أن "قدمت حكومة كوبا ضمانات بأنها لن تدعم أعمال الإرهاب الدولي في المستقبل".
كما نشر البيت الأبيض رسالة من الرئيس الأمريكي "بشأن إحالة تقرير إلى الكونغرس فيما يتعلق باقتراح إلغاء تصنيف كوبا كدولة راعية للارهاب".
وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد صنف كوبا كدولة راعية للارهاب خلال ولايته الرئاسية السابقة قبل فترة وجيزة من مغادرته منصبه وذلك بعد خمس سنوات من رفعها من القائمة من قبل الرئيس الأسبق باراك أوباما.
ويمكن لترامب التراجع عن إجراءات بايدن بمجرد توليه منصبه الأسبوع المقبل. (النهاية)

ر س ر / س ع م



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