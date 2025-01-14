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(مونديال اليد).. النمسا تتغلب على الكويت (37-26) وفرنسا تهزم قطر (37-19) بمستهل مواجهات المجموعة (سي)

1/14/2025 11:32:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 1 (كونا) -- تغلب منتخب النمسا لكرة اليد على نظيره منتخب الكويت بنتيجة (37-26) ضمن مواجهات المجموعة (سي) ببطولة كأس العالم للعبة الـ29 التي انطلقت في وقت سابق اليوم الثلاثاء.
وتقام البطولة للمرة الأولى في ثلاث دول هي كرواتيا والدنمارك والنرويج بمشاركة 32 منتخبا وتستمر حتى الثاني من فبراير المقبل.
وقدم منتخب الكويت مستوى "جيد جدا" رغم خسارته إذ ظهر لاعبوه بمستوى مشرف يليق باسم باللاعب الكويتي خصوصا في الشوط الأول الذي انتهى بفارق هدفين فقط لمصلحة النمسا (18 - 16).
وفي الشوط الثاني ظهرت خبرة لاعبي منتخب النمسا التي قادتهم لحسم المباراة وتحقيق فوزهم الأول بالبطولة.
ويواجه منتخب الكويت بعد غد الخميس نظيره الفرنسي في مباراة مهمة سيحاول الخروج منها بنتيجة إيجابية أمام أحد أكبر الفرق المرشحة للفوز باللقب.
وضمن المجموعة نفسها فاز وصيف النسخة الماضية منتخب فرنسا على نظيره القطري بنتيجة (37 - 19).
وأنهى الفرنسيون الشوط الأول لمصلحتهم بنتيجة (18 - 10) ليكمل أفضليته طيلة المباراة ويحقق انطلاقة قوية في البطولة ضمن سعيه لبلوغ النهائي الثاني على التوالي.
وفي وقت سابق اليوم تغلب منتخب إيطاليا على نظيره التونسي بنتيجة (32-25) ضمن منافسات المجموعة (بي) كما تغلب منتخب الدنمارك على نظيره الجزائر بنتيجة (47-22) ضمن المجموعة نفسها.
وتشارك في النسخة الحالية من البطولة ستة منتخبات عربية هي الكويت والبحرين وقطر ومصر وتونس والجزائر. (النهاية)

ح م ش / م ص ع


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