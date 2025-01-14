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رئيس سنغافورة يصل الى نيودلهي في زيارة رسمية

1/14/2025 11:32:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 14 - 1 (كونا) -- وصل رئيس سنغافورة ثارمان شانموغاراتنام إلى نيودلهي اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق خمسة أيام وتهدف الى تعزيز العلاقات بين البلدين.
وذكرت وكالة (برس تراست اوف انديا) الهندية ان وزير الدولة للتجارة والصناعة في الحكومة المركزية الهندية جيتين براسادا استقبل رئيس سنغافورة في المطار حيث وصل في وقت متأخر من الليلة على رأس وفد رفيع المستوى.
ومن المقرر ان يلتقي الرئيس السنغافوري مع الرئيسة الهندية دروبادي مورمو كما سيلتقي برئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الشؤون الخارجية إس جايشانكار والعديد من كبار الشخصيات الهندية حيث ستوفر الزيارة الحالية فرصة لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية. (النهاية)

أ ت ك / ر ج



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