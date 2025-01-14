رئيس سنغافورة يصل الى نيودلهي في زيارة رسمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 14 - 1 (كونا) -- وصل رئيس سنغافورة ثارمان شانموغاراتنام إلى نيودلهي اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق خمسة أيام وتهدف الى تعزيز العلاقات بين البلدين.
وذكرت وكالة (برس تراست اوف انديا) الهندية ان وزير
الدولة للتجارة والصناعة في الحكومة المركزية الهندية جيتين براسادا استقبل رئيس سنغافورة في المطار حيث وصل في وقت متأخر من الليلة على رأس وفد رفيع المستوى.
ومن المقرر ان يلتقي الرئيس السنغافوري مع الرئيسة الهندية دروبادي مورمو كما سيلتقي برئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الشؤون الخارجية إس جايشانكار والعديد من كبار الشخصيات الهندية حيث ستوفر الزيارة الحالية فرصة لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية. (النهاية)
أ ت ك / ر ج
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