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استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم (جنين) بالضفة الغربية

1/14/2025 11:32:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 14 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ستة شبان فلسطينيين مساء الثلاثاء في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم (جنين) شمال الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ستة شهداء وعددا من الإصابات حالتهم مستقرة وصلت إلى المستشفى في (جنين) جراء قصف الاحتلال منزلا في المخيم.
وذكر بيان لجيش الاحتلال أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي نفذت هجوما في جنين. (النهاية)

ن ق / م م ج




MENAFN14012025000071011013ID1109091308

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