استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم (جنين) بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 14 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ستة شبان فلسطينيين مساء الثلاثاء في قصف
لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم (جنين) شمال الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ستة شهداء وعددا من الإصابات حالتهم مستقرة وصلت إلى المستشفى في (جنين) جراء قصف الاحتلال منزلا في المخيم.
وذكر بيان لجيش الاحتلال أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي نفذت هجوما في جنين. (النهاية)
ن ق / م م ج
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