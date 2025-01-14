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الولايات المتحدة وأرمينيا توقعان ميثاق لجنة الشراكة الاستراتيجية

1/14/2025 11:32:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 1 (كونا) -– وقعت الولايات المتحدة وأرمينيا اليوم الثلاثاء على ميثاق لجنة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين كما أعلنتا عن اعتزام يريفان الانضمام للتحالف الدولي لهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا الميثاق الذي وقعه وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأرميني أرارات ميرزويان في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن وتلاه عقد اجتماع بين الجانبين يحدد إطارا للتعاون الاقتصادي والأمني وتعزيز الديمقراطية والعدالة والإدماج وزيادة التبادلات بين شعبي البلدين.
وأوضح بلينكن في كلمة خلال الفعالية التي أقيمت لتوقيع الميثاق أنه "يمثل علامة فارقة مهمة في العلاقة بين الولايات المتحدة وأرمينيا كما يؤكد على "الالتزام المتبادل الذي نبديه تجاه معايير منع الانتشار النووي وتعزيز الأمن النووي بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لبلدينا للتعاون في مجال الطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا".
كما أشار إلى العمل مع أرمينيا في مجال "الأمن والدفاع وخاصة لدعم جهودها الرامية إلى تأكيد استقلالها وسيادتها على أراضيها".
واعلن عن نية أرمينيا الانضمام إلى التحالف العالمي لهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مشيرا إلى أنها "سوف تنضم إلى 87 عضوا آخرين للعمل معا من أجل تحقيق استقرار أكبر في الشرق الأوسط وخارجه ونحن ممتنون للغاية لهذا الانخراط".
ولفت الى الحكومة الأرمينية "نفذت إصلاحات تظهر التزاما حقيقيا ببناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافا".
من جانبه اكد وزير الخارجية الأرميني أن الميثاق "يوفر إطارا قويا ويضخ طموحا أكبر في تعاوننا" بالإشارة إلى مجالات التعاون بين البلدين.
وأضاف ميرزويان "لقد شهدت علاقاتنا القائمة على القيم المشتركة والمصالح المتبادلة نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة ونضجت إلى الحد الذي يجعل ترقيتها إلى شراكة استراتيجية ليس فقط مناسبا بل ضروريا للملاحة في المشهد الجيوسياسي المعقد". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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