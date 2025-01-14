الولايات المتحدة وأرمينيا توقعان ميثاق لجنة الشراكة الاستراتيجية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 14 - 1 (كونا) -– وقعت الولايات المتحدة وأرمينيا اليوم الثلاثاء على ميثاق لجنة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين كما أعلنتا عن اعتزام يريفان الانضمام للتحالف الدولي لهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا الميثاق الذي وقعه وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأرميني أرارات ميرزويان في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن وتلاه عقد اجتماع بين الجانبين يحدد إطارا للتعاون الاقتصادي والأمني وتعزيز الديمقراطية والعدالة والإدماج وزيادة التبادلات بين شعبي البلدين.
وأوضح بلينكن في كلمة خلال الفعالية التي أقيمت لتوقيع الميثاق أنه "يمثل علامة فارقة مهمة في العلاقة بين الولايات المتحدة وأرمينيا كما يؤكد على "الالتزام المتبادل الذي نبديه تجاه معايير منع الانتشار النووي وتعزيز الأمن النووي بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لبلدينا للتعاون في مجال الطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا".
كما أشار إلى العمل مع أرمينيا في مجال "الأمن والدفاع وخاصة لدعم جهودها الرامية إلى تأكيد استقلالها وسيادتها على أراضيها".
واعلن عن نية أرمينيا الانضمام إلى التحالف العالمي لهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مشيرا إلى أنها "سوف تنضم إلى 87 عضوا آخرين للعمل معا من أجل تحقيق استقرار أكبر في الشرق الأوسط وخارجه ونحن ممتنون للغاية لهذا الانخراط".
ولفت الى الحكومة الأرمينية "نفذت إصلاحات تظهر التزاما حقيقيا ببناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافا".
من جانبه اكد وزير الخارجية الأرميني أن الميثاق "يوفر إطارا قويا ويضخ طموحا أكبر في تعاوننا" بالإشارة إلى مجالات التعاون بين البلدين.
وأضاف ميرزويان "لقد شهدت علاقاتنا القائمة على القيم المشتركة والمصالح المتبادلة نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة ونضجت إلى الحد الذي يجعل ترقيتها إلى شراكة استراتيجية ليس فقط مناسبا بل ضروريا للملاحة في المشهد الجيوسياسي المعقد". (النهاية)
ر س ر / ر ج
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