الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية حول الضفة الغربية المحتلة لمدة سنة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 14 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن الوضع في الضفة الغربية المحتلة لمدة سنة تبدأ من الأول من فبراير 2025.
وقال بايدن في رسالة موجهة إلى الكونغرس "إن الوضع في الضفة الغربية ولاسيما المستويات المرتفعة من عنف المستوطنين المتطرفين والتهجير القسري للأشخاص والقرى وتدمير الممتلكات قد وصل إلى مستويات لا تطاق ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".
وأضاف أن هذا الوضع "يقوض أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة بما في ذلك جدوى حل الدولتين وضمان حصول الإسرائيليين والفلسطينيين على تدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية كما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط ما يهدد موظفي الولايات المتحدة ومصالحها".
وأشار بايدن إلى أن الوضع في الضفة الغربية "لا يزال يشكل تهديدا غير مألوف وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة ولهذا السبب فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 14115 بتاريخ 1 فبراير 2024 يجب أن تستمر سارية بعد 1 فبراير 2025".
ومنذ السابع من أكتوبر 2023 وتزامنا مع هجمات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة تصاعدت الهجمات كذلك في الضفة الغربية المحتلة مخلفة مئات الشهداء بحسب وزارة الصحة الفلسطينية فيما اعتقل جيش الاحتلال الآلاف من فلسطينيي الضفة. (النهاية)
ع س ج / ر ج
MENAFN14012025000071011013ID1109091305
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.