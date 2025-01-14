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الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية حول الضفة الغربية المحتلة لمدة سنة

1/14/2025 11:32:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن الوضع في الضفة الغربية المحتلة لمدة سنة تبدأ من الأول من فبراير 2025.
وقال بايدن في رسالة موجهة إلى الكونغرس "إن الوضع في الضفة الغربية ولاسيما المستويات المرتفعة من عنف المستوطنين المتطرفين والتهجير القسري للأشخاص والقرى وتدمير الممتلكات قد وصل إلى مستويات لا تطاق ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".
وأضاف أن هذا الوضع "يقوض أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة بما في ذلك جدوى حل الدولتين وضمان حصول الإسرائيليين والفلسطينيين على تدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية كما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط ما يهدد موظفي الولايات المتحدة ومصالحها".
وأشار بايدن إلى أن الوضع في الضفة الغربية "لا يزال يشكل تهديدا غير مألوف وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة ولهذا السبب فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 14115 بتاريخ 1 فبراير 2024 يجب أن تستمر سارية بعد 1 فبراير 2025".
ومنذ السابع من أكتوبر 2023 وتزامنا مع هجمات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة تصاعدت الهجمات كذلك في الضفة الغربية المحتلة مخلفة مئات الشهداء بحسب وزارة الصحة الفلسطينية فيما اعتقل جيش الاحتلال الآلاف من فلسطينيي الضفة. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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