موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - النمسا لكرة اليد يتغلب على نظيره منتخب الكويت بنتيجة (37-26) ضمن مواجهات المجموعة (سي) ببطولة كأس العالم للعبة حيث ظهر لاعبو الأزرق بمستوى مشرف يليق باسم باللاعب الكويتي خصوصا في الشوط الأول الذي انتهى بفارق هدفين فقط لمصلحة النمسا (18 - 16).

الكويت - أربعة فرق من قوة الإطفاء العام الكويتية تسيطر على حريق اندلع في مخزن يحتوي على أخشاب وأسفنج بمنطقة أمغرة.

رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد ستة شبان فلسطينيين في لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم (جنين) شمال الضفة الغربية.

واشنطن - الولايات المتحدة تعلن انها وبالتعاون مع فرنسا حذفت برنامجا الكترونيا ضارا قالت إن قراصنة سيبرانيين لهم ارتباط بالصين زرعوه في آلاف أجهزة الكومبيوتر بالولايات المتحدة والعالم. (النهاية) ر ج