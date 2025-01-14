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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

1/14/2025 11:32:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - منتخب النمسا لكرة اليد يتغلب على نظيره منتخب الكويت بنتيجة (37-26) ضمن مواجهات المجموعة (سي) ببطولة كأس العالم للعبة حيث ظهر لاعبو الأزرق بمستوى مشرف يليق باسم باللاعب الكويتي خصوصا في الشوط الأول الذي انتهى بفارق هدفين فقط لمصلحة النمسا (18 - 16).

الكويت - أربعة فرق من قوة الإطفاء العام الكويتية تسيطر على حريق اندلع في مخزن يحتوي على أخشاب وأسفنج بمنطقة أمغرة.

رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد ستة شبان فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم (جنين) شمال الضفة الغربية.

واشنطن - الولايات المتحدة تعلن انها وبالتعاون مع فرنسا حذفت برنامجا الكترونيا ضارا قالت إن قراصنة سيبرانيين لهم ارتباط بالصين زرعوه في آلاف أجهزة الكومبيوتر بالولايات المتحدة والعالم. (النهاية) ر ج

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