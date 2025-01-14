موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - منتخب
النمسا لكرة اليد يتغلب على نظيره منتخب الكويت بنتيجة (37-26) ضمن مواجهات المجموعة (سي) ببطولة كأس العالم للعبة حيث ظهر لاعبو الأزرق بمستوى مشرف يليق باسم باللاعب الكويتي خصوصا في الشوط الأول الذي انتهى بفارق هدفين فقط لمصلحة النمسا (18 - 16).
الكويت - أربعة فرق من قوة الإطفاء العام الكويتية تسيطر على حريق اندلع في مخزن يحتوي على أخشاب وأسفنج بمنطقة أمغرة.
رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد ستة شبان فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم (جنين) شمال الضفة الغربية.
واشنطن - الولايات المتحدة تعلن انها وبالتعاون مع فرنسا حذفت برنامجا الكترونيا ضارا قالت إن قراصنة سيبرانيين لهم ارتباط بالصين زرعوه في آلاف أجهزة الكومبيوتر بالولايات المتحدة والعالم. (النهاية) ر ج
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