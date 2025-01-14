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انطلاق أعمال المؤتمر العالمي الثالث والعشرين للطاقة المتجددة

1/14/2025 11:31:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

انطلقت‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرين‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬المناخ،‭ ‬تبني‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬جامعة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬ولغاية‭ ‬16‭ ‬يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬العالمي‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬ووزارة‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬ ‭ ‬مجموعة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحول‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬والخبراء‭ ‬والمهنيين‭ ‬المتخصصين،‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيع‭ ‬التحول‭ ‬العادل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والخبرات،‭ ‬واستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكات‭ ‬المستقبلية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة،‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬وريادتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والاستدامة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأخضر‭ ‬الجديد‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬والفعاليات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬إعداد‭ ‬الكفاءات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬بالدور‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬جامعة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬البحثية‭ ‬وتعزيز‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جواهري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬دور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬التحول‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬عبر‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والشراكات،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬شركات‭ ‬الطاقة‭ ‬الوطنية‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬وفعالاً‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستدامة‭ ‬البيئية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬العالمي‭ ‬هو‭ ‬منصة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬بدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تجاه‭ ‬التحديات‭ ‬المناخية‭ ‬والوصول‭ ‬للحياد‭ ‬الكربوني‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬الهجهوج‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬المملكة‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬المؤتمر‭ ‬وتنظيمه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬العالمي‭ ‬للطاقة‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬سعي‭ ‬جامعة‭ ‬المملكة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالبحث‭ ‬العلمي،‭ ‬واهتمام‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬العالمية‭ ‬نحو‭ ‬الطاقة‭ ‬المستدامة،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيبحث‭ ‬محاور‭ ‬علمية‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬ومشروعات‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬منصة‭ ‬حيوية‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والابتكارات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرين‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬يتضمن‭ ‬16‭ ‬جلسة‭ ‬علمية‭ ‬و3‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬مصاحبة‭ ‬ويتناول‭ ‬12‭ ‬محورًا‭ ‬حيويًا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬مصاحبة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متنوعة‭ ‬مثل‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وتوفير‭ ‬الطاقة‭ ‬المستهلكة،‭ ‬تحديات‭ ‬المناخ،‭ ‬البيئة‭ ‬المستدامة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني،‭ ‬والعمارة‭ ‬الخضراء‭.‬

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