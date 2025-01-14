منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يعلن انضمام بابكو انرجيز كشريك للمنتدى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة انضمام بابكو إنرجيز -مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين- شريكا للمنتدى في دورته الثالثة القادمة، التي يتوقع أن تجذب أكثر من 400 من كبار قادة الأعمال الإقليميين وصُنّاع القرار وخبراء الاستدامة، والمقرر انعقاده يومي 28-29 يناير 2025 في المنامة، بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة في البحرين.
وتعكس الشراكة المستمرة لمجموعة بابكو إنرجيز مع المنتدى التزامها بدعم المبادرات في المملكة، التي تدعم رحلة البحرين نحو تحقيق هدفها في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060. وسيركز المنتدى هذا العام على «تحريك العمل والاستثمار للمرونة المناخية والطاقة»، ويُعدّ منصة فريدة لتسهيل الحوار والتعاون بين القطاعات، من أجل إيجاد حلول متقدمة، لتقليل انبعاثات الكربون في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وسيلقي مارك توماس، الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز، الكلمة الرئيسية في المنتدى، حيث سيتحدث عن التقدم الذي يتم إحرازه في البحرين والأسواق الإقليمية، من أجل تعزيز تنويع الطاقة والمرونة، واستغلال الفرص الكبيرة التي يقدمها الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة لجميع القطاعات.
وفي تعليقه على الشراكة، قال السيد توماس: «إن التعاون مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة للعام الثالث على التوالي يعكس التزامنا بتحقيق أهداف البحرين المناخية، من خلال التعاون مع مجموعة واسعة من المنظمات في القطاعين العام والخاص، حيث إن أداءها واستثماراتهم ضرورية لتحقيق انتقال ناجح، كما أن الاستدامة لدى بابكو إنرجيز تعدّ بمثابة النهج الراسخ والركيزة الأساسية في استراتيجيتنا، كما تشكل جانبا رئيسيا من جوانب عملياتنا وشراكاتنا وطموحاتنا».
بدورها قالت ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كومينيكيشنس، المؤسس والمنظم للمنتدى: «نحن متحمسون لانضمام شركة بابكو انرجيز كشريك في المنتدى لنسخته لعام 2025. حيت تعمل قيادتهم على تعزيز التحول في الطاقة في البحرين، ودفع أهداف الاستدامة الإقليمية بما يسهم في إضافة رؤى قيمة للمنتدى». وأضافت دانيش: «نتطلع معا إلى تمكين التعاون واستراتيجيات قابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات المناخية الأكثر إلحاحًا اليوم».
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