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منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يعلن انضمام بابكو انرجيز كشريك للمنتدى

1/14/2025 11:31:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬انضمام‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ -‬مجموعة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحول‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭- ‬شريكا‭ ‬للمنتدى‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثالثة‭ ‬القادمة،‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تجذب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬الإقليميين‭ ‬وصُنّاع‭ ‬القرار‭ ‬وخبراء‭ ‬الاستدامة،‭ ‬والمقرر‭ ‬انعقاده‭ ‬يومي‭ ‬28‭-‬29‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬المنامة،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وتعكس‭ ‬الشراكة‭ ‬المستمرة‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬مع‭ ‬المنتدى‭ ‬التزامها‭ ‬بدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬رحلة‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفها‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭. ‬وسيركز‭ ‬المنتدى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬‮«‬تحريك‭ ‬العمل‭ ‬والاستثمار‭ ‬للمرونة‭ ‬المناخية‭ ‬والطاقة‮»‬،‭ ‬ويُعدّ‭ ‬منصة‭ ‬فريدة‭ ‬لتسهيل‭ ‬الحوار‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعات،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬متقدمة،‭ ‬لتقليل‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭.‬

وسيلقي‭ ‬مارك‭ ‬توماس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬الكلمة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المنتدى،‭ ‬حيث‭ ‬سيتحدث‭ ‬عن‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬إحرازه‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والأسواق‭ ‬الإقليمية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬تنويع‭ ‬الطاقة‭ ‬والمرونة،‭ ‬واستغلال‭ ‬الفرص‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الانتقال‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬لجميع‭ ‬القطاعات‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬الشراكة،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬توماس‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬البحرين‭ ‬المناخية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬أداءها‭ ‬واستثماراتهم‭ ‬ضرورية‭ ‬لتحقيق‭ ‬انتقال‭ ‬ناجح،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الاستدامة‭ ‬لدى‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬تعدّ‭ ‬بمثابة‭ ‬النهج‭ ‬الراسخ‭ ‬والركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬استراتيجيتنا،‭ ‬كما‭ ‬تشكل‭ ‬جانبا‭ ‬رئيسيا‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬عملياتنا‭ ‬وشراكاتنا‭ ‬وطموحاتنا‮»‬‭.‬

بدورها‭ ‬قالت‭ ‬ليلا‭ ‬دانيش،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كومينيكيشنس،‭ ‬المؤسس‭ ‬والمنظم‭ ‬للمنتدى‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لانضمام‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز‭ ‬كشريك‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬لنسخته‭ ‬لعام‭ ‬2025‭. ‬حيت‭ ‬تعمل‭ ‬قيادتهم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ودفع‭ ‬أهداف‭ ‬الاستدامة‭ ‬الإقليمية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إضافة‭ ‬رؤى‭ ‬قيمة‭ ‬للمنتدى‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬دانيش‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬معا‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬التعاون‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬قابلة‭ ‬للتنفيذ‭ ‬لمعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬المناخية‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحًا‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

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