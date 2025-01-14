مع دخول مجاني.. والتسجيل المسبق أونلاين..معرض الخريف يستكمل استعداداته لاستقبال الزوار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يواصل‭ ‬معرض‭ ‬الخريف‭ ‬استعداداته‭ ‬لاستقبال‭ ‬الزوار،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تُقام‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬والثلاثون‭ ‬من‭ ‬الحدث‭ ‬التجاري‭ ‬المرتقب‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬1‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بمنطقة‭ ‬الصخير،‭ ‬وسيكون‭ ‬الدخول‭ ‬مجانياً‭ ‬لجميع‭ ‬الزوار،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التسجيل‭ ‬المسبق‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ >‭.‬ theautumnfair ‭.‬ com ‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكدت‭ ‬السيدة‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭: ‬‮«‬يُعتبر‭ ‬معرض‭ ‬الخريف‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬على‭ ‬أجندة‭ ‬المعارض‭ ‬التي‭ ‬تُقام‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭. ‬ويستقطب‭ ‬المعرض‭ ‬سنوياً‭ ‬مجموعة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬العالمية،‭ ‬ويحظى‭ ‬بإقبال‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الزوار،‭ ‬مما‭ ‬يُبرز‭ ‬ريادة‭ ‬قطاع‭ ‬التسوق‭ ‬والبيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬بوحجي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ستتضمن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التسوق‭ ‬الفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفعاليات‭ ‬والبرامج‭ ‬الترفيهية‭ ‬التي‭ ‬ستساهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬تجارب‭ ‬عائلية‭ ‬جديدة‭ ‬تضفي‭ ‬طابعا‭ ‬مميزا‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬زوار‭ ‬المعرض‭.‬

بدوره،‭ ‬أفاد‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬إنفورما‭ ‬ماركتس‮»‬‭: ‬‮«‬مع‭ ‬احتفالنا‭ ‬بمرور‭ ‬35‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬معرض‭ ‬الخريف،‭ ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬تُقام‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬حيث‭ ‬يُبرز‭ ‬المعرض‭ ‬إمكانات‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويوفر‭ ‬فرص‭ ‬تسوق‭ ‬جديدة‭ ‬ومغرية‭ ‬للزوار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقطاب‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العارضين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مختلفة‮»‬‭.‬

وسيشهد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬المصاحبة،‭ ‬حيث‭ ‬ستتاح‭ ‬للزوار‭ ‬فرصة‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بفقرة‭ ‬عائلية‭ ‬ترفيهية‭ ‬مع‭ ‬شخصية‭ ‬‮«‬دبدوب‮»‬‭ ‬المحبوبة‭. ‬ستُنظّم‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬دبدوب‮»‬‭ ‬للأطفال‭ ‬يومياً‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬00‭ ‬مساءً‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬00‭ ‬مساءً،‭ ‬مع‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬وهدايا‭ ‬على‭ ‬الزوار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬تذكارية‭ ‬مع‭ ‬الأطفال‭ ‬والعائلات،‭ ‬كما‭ ‬سيشهد‭ ‬المعرض‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬العرض‭.‬

وسيفتح‭ ‬المعرض‭ ‬أبوابه‭ ‬للزوار‭ ‬على‭ ‬فترتين،‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬00‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬2‭:‬00‭ ‬ظهراً،‭ ‬ومن‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬00‭ ‬عصراً‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬00‭ ‬مساءً،‭ ‬وسيتم‭ ‬تمديد‭ ‬ساعات‭ ‬العرض‭ ‬يومي‭ ‬31‭ ‬يناير‭ ‬و1‭ ‬فبراير،‭ ‬كما‭ ‬ستخصص‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬يومي‭ ‬26‭ ‬و27‭ ‬يناير‭ ‬للسيدات‭ ‬فقط،‭ ‬لضمان‭ ‬تجربة‭ ‬مريحة‭ ‬وخاصة،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تجهيز‭ ‬فناء‭ ‬للمأكولات‭ ‬يضم‭ ‬10‭ ‬مطاعم‭ ‬ومقاهٍ‭ ‬لخدمة‭ ‬الزوار،‭ ‬مما‭ ‬يُضيف‭ ‬بعداً‭ ‬ترفيهياً‭ ‬وتجربة‭ ‬متكاملة‭ ‬للتسوق‭.‬