((تمكين)) يدعم زيادة أجور وتوظيف 69 موظفا بحرينيا في مدرسة العاصمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلن صندوق العمل «تمكين» دعم زيادة أجور وتوظيف 69 موظفاً بحرينياً في مدرسة العاصمة، وذلك من خلال برنامج زيادة الأجور والبرنامج الوطني للتوظيف بهدف دعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر البحرينية العاملة في القطاع الخاص.
ويأتي دعم مدرسة العاصمة تماشياً مع أولويات تمكين الاستراتيجية للعام 2025التي ترتكز على أربع مبادرات رئيسيّة تتمحور حول تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات، ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص.
وبهذه المناسبة، صرح خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل (تمكين) قائلاً: «يسعدنا دعم مدرسة العاصمة والتي تحرص على توظيف الكوادر البحرينية المؤهلة وتتيح لهم فرصاً للتطور الوظيفي، وهو ما يتناسب مع أولوياتنا في جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف وتعزيز مكانته وتطوره في سوق العمل». وأضاف قائلا: «يثري هذا الدعم قطاع التعليم والذي ساهم بنسبة 4.8 % في الناتج المحلي الإجمالي بحسب النصف الثاني من العام الماضي، حيث استفادت المدرسة سابقاً من برنامج «نمو الأعمال» واستطاعت التوسع لمقرها الجديد، ما أدى إلى زيادة فرص التوظيف والتطور الوظيفي للكفاءات الوطنية العاملة بها».
ومن جانبه قال عادل آل صفر، رئيس مجلس إدارة مدرسة العاصمة: «لقد حرصنا دوماً على توظيف البحرينيين ضمن طاقم عمل المدرسة، ونفخر بتوظيف وزيادة أجور 69 موظفاً بحرينياً وذلك من خلال برنامج زيادة الأجور والبرنامج الوطني للتوظيف المقدم من تمكين، والذي ساعدنا في إدماج الكفاءات التربوية في مختلف أقسام المدرسة مما يضفي أثراً ايجابياً في مسيرتهم نحو العطاء». وتأسست مدرسة العاصمة في عام 2015، حيث تقدم المنهج البريطاني في التعليم من المراحل المبكرة والابتدائية مروراً بالمراحل الإعدادية والثانوية. وقد توسعت في العام 2022 وانتقلت لمقرها الجديد والمستحدث في منطقة أبوقوة.
وقد طرح صندوق العمل (تمكين) حزمة من البرامج الهادفة لدعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف إلى جانب برامج دعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.
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