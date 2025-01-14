((تمكين)) يدعم زيادة أجور وتوظيف 69 موظفا بحرينيا في مدرسة العاصمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬دعم‭ ‬زيادة‭ ‬أجور‭ ‬وتوظيف‭ ‬69‭ ‬موظفاً‭ ‬بحرينياً‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬العاصمة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور‭ ‬والبرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

ويأتي‭ ‬دعم‭ ‬مدرسة‭ ‬العاصمة‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للعام‭ ‬2025التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسيّة‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬وتنافسية‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتزويد‭ ‬البحرينيين‭ ‬بالمهارات‭ ‬المناسبة‭ ‬للتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منح‭ ‬الأولوية‭ ‬لنمو‭ ‬ورقمنة‭ ‬واستدامة‭ ‬المؤسسات،‭ ‬ودعم‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬لتعزيز‭ ‬فعالية‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬خالد‭ ‬البيات‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنمو‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬دعم‭ ‬مدرسة‭ ‬العاصمة‭ ‬والتي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬المؤهلة‭ ‬وتتيح‭ ‬لهم‭ ‬فرصاً‭ ‬للتطور‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬أولوياتنا‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للتوظيف‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانته‭ ‬وتطوره‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يثري‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬8 % ‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بحسب‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬استفادت‭ ‬المدرسة‭ ‬سابقاً‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬نمو‭ ‬الأعمال‮»‬‭ ‬واستطاعت‭ ‬التوسع‭ ‬لمقرها‭ ‬الجديد،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬فرص‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬بها‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬عادل‭ ‬آل‭ ‬صفر،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مدرسة‭ ‬العاصمة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حرصنا‭ ‬دوماً‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬ضمن‭ ‬طاقم‭ ‬عمل‭ ‬المدرسة،‭ ‬ونفخر‭ ‬بتوظيف‭ ‬وزيادة‭ ‬أجور‭ ‬69‭ ‬موظفاً‭ ‬بحرينياً‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور‭ ‬والبرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬تمكين،‭ ‬والذي‭ ‬ساعدنا‭ ‬في‭ ‬إدماج‭ ‬الكفاءات‭ ‬التربوية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أقسام‭ ‬المدرسة‭ ‬مما‭ ‬يضفي‭ ‬أثراً‭ ‬ايجابياً‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬نحو‭ ‬العطاء‮»‬‭. ‬وتأسست‭ ‬مدرسة‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬المنهج‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬من‭ ‬المراحل‭ ‬المبكرة‭ ‬والابتدائية‭ ‬مروراً‭ ‬بالمراحل‭ ‬الإعدادية‭ ‬والثانوية‭. ‬وقد‭ ‬توسعت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬وانتقلت‭ ‬لمقرها‭ ‬الجديد‭ ‬والمستحدث‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أبوقوة‭.‬

وقد‭ ‬طرح‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الهادفة‭ ‬لدعم‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بهدف‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للتوظيف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتعددة‭ ‬وتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليكون‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬