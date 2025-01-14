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ناس: دمج المسؤولية المجتمعية في استراتيجيات الشركات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المجتمعية

1/14/2025 11:31:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أكد‭ ‬سمير‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬مقتصرة‭ ‬على‭ ‬التبرعات‭ ‬المالية‭ ‬والمساعدات‭ ‬العينية‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬أصبحت‭ ‬أكثر‭ ‬تركيزًا‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬عبر‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬وإرشادية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الشباب‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬لتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬القطاعين‭ ‬الخاص‭ ‬والعام‭ ‬يعملان‭ ‬معاً‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أمرًا‭ ‬ضروريًا‭ ‬لتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬وتحسين‭ ‬حياة‭ ‬المواطنين،‭ ‬وخلق‭ ‬الحلول‭ ‬للتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬التنمية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬دورهما‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬اندماج‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭.‬

وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والعام‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المعرفة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تشمل‭ ‬أيضًا‭ ‬التوجيه‭ ‬المهني‭ ‬والنصائح‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مستنيرة‭ ‬بشأن‭ ‬مساراتهم‭ ‬المهنية‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬مستدامة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬تتجاوز‭ ‬الأعمال‭ ‬الخيرية،‭ ‬لتشمل‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار،‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬مستدامة،‭ ‬وتحسين‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وأنها‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬أدوار‭ ‬شرفية‭ ‬أو‭ ‬بروتوكولية،‭ ‬وإنما‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬جانبًا‭ ‬رساليًا‭ ‬يضع‭ ‬على‭ ‬كاهل‭ ‬المشتغلين‭ ‬فيها‭ ‬تحديات‭ ‬أكبر،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬ضرورة‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬للنهوض‭ ‬بالأدوار‭ ‬المجتمعية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬وتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬التضامن‭ ‬والتكافل،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أن‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الأوحد‭ ‬لتجاوز‭ ‬التحديات‭ ‬وبلوغ‭ ‬الأهداف‭ ‬المستهدفة‭.‬

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