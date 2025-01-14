((البحرين الوطني)) يكشف عن عرض حصري لحلول تمويل برنامج ((تسهيل))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬طرحه‭ ‬عرضا‭ ‬حصريا‭ ‬خاصا‭ ‬للعملاء‭ ‬المؤهلين‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬برنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬جعلهم‭ ‬أقرب‭ ‬بخطوات‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬وأحلامهم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتملك‭ ‬المنازل‭.‬

وسيتضمن‭ ‬العرض‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬المقدمة‭ ‬لمستفيدي‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬‭ ‬العقاري،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أسعار‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسية‭ ‬للغاية،‭ ‬وهدية‭ ‬نقدية‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لأول‭ ‬30‭ ‬عميلا،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬إيداعها‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬حساباتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬سيحظى‭ ‬العملاء‭ ‬بتأمين‭ ‬مجاني‭ ‬ضد‭ ‬الحريق،‭ ‬وفترة‭ ‬سداد‭ ‬مرنة‭ ‬تصل‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬عامًا،‭ ‬وفترة‭ ‬سماح‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬والإعفاء‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬الادارية‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬الإضافي‭ ‬وعملية‭ ‬موافقة‭ ‬سريعة،‭ ‬ما‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تزويدهم‭ ‬بتجربة‭ ‬تمويل‭ ‬مجزية‭ ‬وسلسلة‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬قال‭ ‬صباح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتمويل‭ ‬تسهيل،‭ ‬حيث‭ ‬شهدنا‭ ‬الطلب‭ ‬والفائدة‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬على‭ ‬عملائنا‭. ‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬عرضنا‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬للبحرينيين‭ ‬بأن‭ ‬يصبحوا‭ ‬من‭ ‬ملاك‭ ‬المنازل‭ ‬بسهولة‭. ‬نركز‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬تناسب‭ ‬عملاءنا،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬فريقنا‭ ‬الاستشاري‭ ‬ذي‭ ‬الخبرة‭ ‬لمساعدة‭ ‬العملاء،‭ ‬وضمان‭ ‬استفادتهم‭ ‬من‭ ‬أسعار‭ ‬تنافسية‭ ‬ومكافآت‭ ‬حصرية‮»‬‭.‬

ويواصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويل‭ ‬عقارية‭ ‬شاملة،‭ ‬تتيح‭ ‬خيارات‭ ‬متنوعة‭ ‬ومرنة‭ ‬للمالكين‭ ‬المحتملين‭. ‬وإنما‭ ‬يؤكد‭ ‬العرض‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬الراسخ‭ ‬بمواكبة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتنامية‭ ‬لقاعدة‭ ‬عملائه،‭ ‬وتلبية‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬بخدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬ومنتجات‭ ‬مالية‭ ‬مخصصة‭.‬