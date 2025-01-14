((البحرين الوطني)) يكشف عن عرض حصري لحلول تمويل برنامج ((تسهيل))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلن بنك البحرين الوطني طرحه عرضا حصريا خاصا للعملاء المؤهلين للاستفادة من حلول برنامج التمويلات الإسكانية «تسهيل»، وذلك في سبيل جعلهم أقرب بخطوات من تحقيق طموحاتهم وأحلامهم المتعلقة بتملك المنازل.
وسيتضمن العرض باقة من المزايا المقدمة لمستفيدي برنامج «تسهيل» العقاري، بما في ذلك أسعار فائدة تنافسية للغاية، وهدية نقدية بقيمة 500 دينار بحريني لأول 30 عميلا، حيث سيتم إيداعها مباشرة في حساباتهم الخاصة بهم. وبالإضافة إلى ذلك سيحظى العملاء بتأمين مجاني ضد الحريق، وفترة سداد مرنة تصل حتى 30 عامًا، وفترة سماح تصل إلى ستة أشهر، والإعفاء من الرسوم الادارية على التمويل الإضافي وعملية موافقة سريعة، ما سيؤدي إلى تزويدهم بتجربة تمويل مجزية وسلسلة.
وفي تعليقه حول هذا العرض قال صباح عبداللطيف الزياني رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني: «نحن فخورون بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية لتمويل تسهيل، حيث شهدنا الطلب والفائدة التي تعود على عملائنا. يسعدنا أن نقدم عرضنا الذي يسمح للبحرينيين بأن يصبحوا من ملاك المنازل بسهولة. نركز على تقديم حلول تمويلية تناسب عملاءنا، بدعم من فريقنا الاستشاري ذي الخبرة لمساعدة العملاء، وضمان استفادتهم من أسعار تنافسية ومكافآت حصرية».
ويواصل بنك البحرين الوطني تقديم حلول تمويل عقارية شاملة، تتيح خيارات متنوعة ومرنة للمالكين المحتملين. وإنما يؤكد العرض التزام البنك الراسخ بمواكبة الاحتياجات المتنامية لقاعدة عملائه، وتلبية تطلعاتهم بخدمات استثنائية ومنتجات مالية مخصصة.
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