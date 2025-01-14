استعرض 6 حلقات نقاشية..((المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال)) يواصل فعالياته لليوم الثالث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
واصل «المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال»، الذي يقام برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أعماله أمس، وذلك بتنظيم من جمعية سيدات الأعمال البحرينية، في فندق الفورسيزونز خليج البحرين.
واستهل المنتدى أعماله لليوم الثالث بحلقة نقاشية بعنوان «الجاهزية للمستقبل: دور الذكاء الاصطناعي في التعليم والمجتمع»، التي سلطت الضوء على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل التعليم والرعاية الصحية ومجالات أخرى، من خلال تقديم حلول مبتكرة وفعالة.
وأقيمت حلقة نقاشية أخرى بعنوان «النمو الشامل: استراتيجيات مالية لنجاح رواد الأعمال»، التي سلطت الضوء على أهمية الإدماج المالي كعامل أساسي في تعزيز ريادة الأعمال، وناقشت كيف تسهم الاستراتيجيات المالية المبتكرة في توفير التمويل والدعم الضروريين لتمكين رواد الأعمال من النجاح.
كما تضمنت الفعاليات جلسة حوارية بعنوان «القيادة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - تشكيل مستقبل الاقتصادات الرقمية»، أدارتها الدكتورة وجيهة عوض، الرئيس التنفيذي الرقمي للمجموعة في مجموعة البركة، وتحدث فيها السيد عبيدلي العبيدلي رئيس اتحاد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العربي. وأقيمت أيضاً جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في الأمن - مستقبل المشاريع والمعاملات السيبرانية»، تناولت كيفية تأثير التمويل الاستراتيجي للحلول السيبرانية المبتكرة في تقليل المخاطر ودفع التقدم التكنولوجي، من خلال استعراض فرص استثمارية مربحة في الشركات الناشئة بمجال الأمن السيبراني وكذلك الشركات القائمة.
كما تضمن المنتدى إقامة حلقة نقاشية بعنوان «الابتكار الاقتصادي: دور الصناعات الإبداعية في التنمية»، حيث ناقشت دور الصناعات الإبداعية مثل الفنون والتكنولوجيا والإعلام في تحقيق النمو الاقتصادي، كما سلطت الضوء على تأثير «الاقتصاد البرتقالي» في تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل وإثراء الثقافة. وشهد أمس كذلك ورشة عمل بعنوان «القيادة متعددة الثقافات والمرأة في الأعمال» التي قدمتها صوفي بادريه، مدربة القيادة الدولية وتحولات التفكير ومؤسسة CHI EF .
وعلى هامش المنتدى، جرى توقيع عدد من الاتفاقيات المثمرة، التي تخدم أهداف التمكين الاقتصادي وتعزيز ريادة الأعمال للمرأة والارتقاء بالشراكات النوعية ومستويات التعاون بين الجهات المختلفة ذات الصلة بريادة الأعمال ودعم المرأة.
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