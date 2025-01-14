استعرض 6 حلقات نقاشية..((المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال)) يواصل فعالياته لليوم الثالث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

واصل‭ ‬‮«‬المنتدى‭ ‬والمعرض‭ ‬العالمي‭ ‬لسيدات‭ ‬الأعمال‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬أعماله‭ ‬أمس،‭ ‬وذلك‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية،‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الفورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭.‬

واستهل‭ ‬المنتدى‭ ‬أعماله‭ ‬لليوم‭ ‬الثالث‭ ‬بحلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الجاهزية‭ ‬للمستقبل‭: ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والمجتمع‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬التعليم‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬ومجالات‭ ‬أخرى،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬وفعالة‭.‬

وأقيمت‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬أخرى‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬النمو‭ ‬الشامل‭: ‬استراتيجيات‭ ‬مالية‭ ‬لنجاح‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الإدماج‭ ‬المالي‭ ‬كعامل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وناقشت‭ ‬كيف‭ ‬تسهم‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬المالية‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬التمويل‭ ‬والدعم‭ ‬الضروريين‭ ‬لتمكين‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬النجاح‭.‬

كما‭ ‬تضمنت‭ ‬الفعاليات‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬القيادة‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ - ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الرقمية‮»‬،‭ ‬أدارتها‭ ‬الدكتورة‭ ‬وجيهة‭ ‬عوض،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬الرقمي‭ ‬للمجموعة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة،‭ ‬وتحدث‭ ‬فيها‭ ‬السيد‭ ‬عبيدلي‭ ‬العبيدلي‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬العربي‭. ‬وأقيمت‭ ‬أيضاً‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ - ‬مستقبل‭ ‬المشاريع‭ ‬والمعاملات‭ ‬السيبرانية‮»‬،‭ ‬تناولت‭ ‬كيفية‭ ‬تأثير‭ ‬التمويل‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للحلول‭ ‬السيبرانية‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬المخاطر‭ ‬ودفع‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استعراض‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬مربحة‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬بمجال‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وكذلك‭ ‬الشركات‭ ‬القائمة‭.‬

كما‭ ‬تضمن‭ ‬المنتدى‭ ‬إقامة‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الابتكار‭ ‬الاقتصادي‭: ‬دور‭ ‬الصناعات‭ ‬الإبداعية‭ ‬في‭ ‬التنمية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬ناقشت‭ ‬دور‭ ‬الصناعات‭ ‬الإبداعية‭ ‬مثل‭ ‬الفنون‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والإعلام‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬كما‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تأثير‭ ‬‮«‬الاقتصاد‭ ‬البرتقالي‮»‬‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬وإثراء‭ ‬الثقافة‭. ‬وشهد‭ ‬أمس‭ ‬كذلك‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬القيادة‭ ‬متعددة‭ ‬الثقافات‭ ‬والمرأة‭ ‬في‭ ‬الأعمال‮»‬‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬صوفي‭ ‬بادريه،‭ ‬مدربة‭ ‬القيادة‭ ‬الدولية‭ ‬وتحولات‭ ‬التفكير‭ ‬ومؤسسة‭ ‬ CHI ‭ ‬ EF ‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى،‭ ‬جرى‭ ‬توقيع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬المثمرة،‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬أهداف‭ ‬التمكين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتعزيز‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬للمرأة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالشراكات‭ ‬النوعية‭ ‬ومستويات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المختلفة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬ودعم‭ ‬المرأة‭.‬