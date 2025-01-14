الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقترب الدولار لأعلى مستوى له في أكثر من عامين، اليوم الثلاثاء، مع تقليص المتعاملين الرهانات على تخفيضات الفائدة الأميركية في 2025 بعد بيانات اقتصادية قوية.
و بحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، 0.16 بالمئة إلى 109.59.
واستقر اليورو عند 1.02545 دولار، قرب أدنى مستوى في أكثر من عامين عند 1.0177 دولار الذي لامسه أمس الاثنين، وسجل اليوان الصيني في أحدث تعاملاته الخارجية 7.3472 مقابل الدولار.
وجرى تداول الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات مقابل 1.2211 دولار في المعاملات المبكرة بعد بلوغ 1.21 دولار أمس الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني الماضي.
واستقر الين الياباني عند 157.55 مقابل الدولار، مبتعدًا عن أدنى مستوى في نحو ستة أشهر الذي لامسه في الأسبوع الماضي.--(بترا)
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