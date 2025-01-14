Wednesday, 15 January 2025 06:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين

1/14/2025 11:29:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اقترب الدولار لأعلى مستوى له في أكثر من عامين، اليوم الثلاثاء، مع تقليص المتعاملين الرهانات على تخفيضات الفائدة الأميركية في 2025 بعد بيانات اقتصادية قوية.


و بحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، 0.16 بالمئة إلى 109.59.
واستقر اليورو عند 1.02545 دولار، قرب أدنى مستوى في أكثر من عامين عند 1.0177 دولار الذي لامسه أمس الاثنين، وسجل اليوان الصيني في أحدث تعاملاته الخارجية 7.3472 مقابل الدولار.
وجرى تداول الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات مقابل 1.2211 دولار في المعاملات المبكرة بعد بلوغ 1.21 دولار أمس الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني الماضي.
واستقر الين الياباني عند 157.55 مقابل الدولار، مبتعدًا عن أدنى مستوى في نحو ستة أشهر الذي لامسه في الأسبوع الماضي.--(بترا)

MENAFN14012025000072011014ID1109091258

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث