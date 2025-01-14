الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين

اقترب الدولار لأعلى مستوى له في أكثر من عامين، اليوم الثلاثاء، مع تقليص المتعاملين الرهانات على تخفيضات الفائدة الأميركية في 2025 بعد بيانات اقتصادية قوية.



و بحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 رئيسية أخرى، 0.16 بالمئة إلى 109.59.

واستقر اليورو عند 1.02545 دولار، قرب أدنى مستوى في أكثر من عامين عند 1.0177 دولار الذي لامسه أمس الاثنين، وسجل اليوان الصيني في أحدث تعاملاته الخارجية 7.3472 مقابل الدولار.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات مقابل 1.2211 دولار في المعاملات المبكرة بعد بلوغ 1.21 دولار أمس الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني الماضي.

واستقر الين الياباني عند 157.55 مقابل الدولار، مبتعدًا عن أدنى مستوى في نحو ستة أشهر الذي لامسه في الأسبوع الماضي.--(بترا)