زيادة عدد مستخدمي تطبيق توهيل تسلط الضوء على قوة التكنولوجيا في تقديم الدعم النفسي والعاطفي

تواصل وعبّر عن نفسك بسرية واحصل على دعم من الآخرين

يوفّر تطبيق توهيل بيئة آمنة للتعبير عن المشاعر والحصول على دعم من الآخرين الذين يمرّون بتجارب مشابهة، دون الخوف من أي انتقاد أو حكم

DE, UNITED STATES, January 15, 2025 /EINPresswire / -- أعلنت شركة سيدلر ، المطوّرة لتطبيق توهيل الرائد في توفير الدعم العاطفي بين الأشخاص، عن تحقيق التطبيق لنمو كبير في قاعدة مستخدميه، حيث يستفيد الأفراد من المساحة الآمنة والمجهولة الهوية التي يوفرها التطبيق. يُتيح توهيل للمستخدمين التعبير عن مشاعرهم بكل حرية، ومشاركة التحديات الشخصية التي يصعب الإفصاح عنها، والتواصل مع أشخاص يمرّون بتجارب مشابهة. التطبيق متوفر حاليًا بعدة لغات، ومن المتوقع إطلاقه بجميع اللغات في عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيدلر:“نجاح تطبيق توهيل يُثبت أن التكنولوجيا، إذا تم تصميمها بعناية، قادرة على تقديم حلول فعالة للعديد من التحديات العاطفية التي يواجهها الناس.” وأضاف:“على عكس الاعتقاد السائد بأن التكنولوجيا تضر بالصحة العقلية، توهيل يُظهر العكس؛ إذ يُركّز على بناء التواصل الإنساني، وهو المفتاح الأساسي لأي تجربة دعم ناجحة.”

وفقًا لدراسة أُجريت في كلية الطب بجامعة هارفارد ، من المتوقع أن يواجه نصف سكان العالم اضطرابًا في الصحة العقلية في مرحلة ما من حياتهم. ومع الضغط المتزايد على الأنظمة الصحية التي تعاني من قلة الموارد، تبرز التكنولوجيا كحل ضروري.

تطبيق توهيل يُقدّم طريقة مبتكرة لربط المستخدمين بأشخاص مستعدين للاستماع والتفاعل بإيجابية. فهو يوفر مساحة آمنة للتعبير عن المشاعر دون خوف من الوصم أو الانتقاد. وبذلك، يُصبح التطبيق بديلًا عن الشبكات الاجتماعية التقليدية التي غالبًا ما تركز على الصور المثالية وغير الواقعية للحياة.

يتميّز تطبيق توهيل بكونه منصة تجمع بين المصداقية والدعم. فهو مصمّم للأشخاص الذين يجدون صعوبة في طلب المساعدة المباشرة، حيث يتيح لهم التحدث عن مشكلاتهم مثل الشعور بالوحدة، ضغوط الحياة، أو اتخاذ قرارات مصيرية، كل ذلك دون الكشف عن هويتهم.

وعلى عكس التطبيقات التقليدية، يعتمد توهيل على بناء مجتمع متكامل قائم على التفهم والتعاطف، مما يُسهّل على المستخدمين مشاركة تجاربهم والشعور بأنهم ليسوا وحدهم.

تشير الإحصائيات إلى أن التفاعل بين الأشخاص الذين يمرّون بتجارب مشابهة يُعدّ من أكثر الطرق فعالية للتغلب على التحديات اليومية. من هنا، يُعتبر توهيل وسيلة إضافية تُساهم في تعزيز الدعم العاطفي وتخفيف التوتر اليومي.

في عالم سريع الإيقاع ومليء بالضغوطات، تُبرز التكنولوجيا دورها التحويلي، إذ تقدم حلولًا عملية تُلبي احتياجات الأفراد الذين يشعرون أحيانًا بالإرهاق أو بعدم الفهم من قِبَل محيطهم.

تطبيق توهيل متاح الآن على كل من Google Play و Apple App Store، ومن المخطط إطلاق النسخة المخصصة للويب في نهاية الربع الأول من هذا العام.

قم بتحميل التطبيق الآن وانضم إلى مجتمع داعم ومتنامٍ من الأشخاص الذين يسعون للحصول على الدعم العاطفي والتوازن النفسي.

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