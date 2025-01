زيادة عدد مستخدمي تطبيق توهيل تسلط الضوء على قوة التكنولوجيا في تقديم الدعم النفسي والعاطفي

تواصل وعبّر عن نفسك بسرية واحصل على دعم من الآخرين

يوفّر تطبيق توهيل بيئة آمنة للتعبير عن المشاعر والحصول على دعم من الآخرين الذين يمرّون بتجارب مشابهة، دون الخوف من أي انتقاد أو حكم

DE, UNITED STATES, January 15, 2025 /EINPresswire / -- أعلنت شركة سيدلر ، المطوّرة لتطبيق توهيل الرائد في توفير الدعم العاطفي بين الأشخاص، عن تحقيق التطبيق لنمو كبير في قاعدة مستخدميه، حيث يستفيد الأفراد من المساحة الآمنة والمجهولة الهوية التي يوفرها التطبيق. يُتيح توهيل للمستخدمين التعبير عن مشاعرهم بكل حرية، ومشاركة التحديات الشخصية التي يصعب الإفصاح عنها، والتواصل مع أشخاص يمرّون بتجارب مشابهة. التطبيق متوفر حاليًا بعدة لغات، ومن المتوقع إطلاقه بجميع اللغات في عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيدلر:“نجاح تطبيق توهيل يُثبت أن التكنولوجيا، إذا تم تصميمها بعناية، قادرة على تقديم حلول فعالة للعديد من التحديات العاطفية التي يواجهها الناس.” وأضاف:“على عكس الاعتقاد السائد بأن التكنولوجيا تضر بالصحة العقلية، توهيل يُظهر العكس؛ إذ يُركّز على بناء التواصل الإنساني، وهو المفتاح الأساسي لأي تجربة دعم ناجحة.”

وفقًا لدراسة أُجريت في كلية الطب بجامعة هارفارد ، من المتوقع أن يواجه نصف سكان العالم اضطرابًا في الصحة العقلية في مرحلة ما من حياتهم. ومع الضغط المتزايد على الأنظمة الصحية التي تعاني من قلة الموارد، تبرز التكنولوجيا كحل ضروري.

تطبيق توهيل يُقدّم طريقة مبتكرة لربط المستخدمين بأشخاص مستعدين للاستماع والتفاعل بإيجابية. فهو يوفر مساحة آمنة للتعبير عن المشاعر دون خوف من الوصم أو الانتقاد. وبذلك، يُصبح التطبيق بديلًا عن الشبكات الاجتماعية التقليدية التي غالبًا ما تركز على الصور المثالية وغير الواقعية للحياة.

يتميّز تطبيق توهيل بكونه منصة تجمع بين المصداقية والدعم. فهو مصمّم للأشخاص الذين يجدون صعوبة في طلب المساعدة المباشرة، حيث يتيح لهم التحدث عن مشكلاتهم مثل الشعور بالوحدة، ضغوط الحياة، أو اتخاذ قرارات مصيرية، كل ذلك دون الكشف عن هويتهم.

وعلى عكس التطبيقات التقليدية، يعتمد توهيل على بناء مجتمع متكامل قائم على التفهم والتعاطف، مما يُسهّل على المستخدمين مشاركة تجاربهم والشعور بأنهم ليسوا وحدهم.

تشير الإحصائيات إلى أن التفاعل بين الأشخاص الذين يمرّون بتجارب مشابهة يُعدّ من أكثر الطرق فعالية للتغلب على التحديات اليومية. من هنا، يُعتبر توهيل وسيلة إضافية تُساهم في تعزيز الدعم العاطفي وتخفيف التوتر اليومي.

في عالم سريع الإيقاع ومليء بالضغوطات، تُبرز التكنولوجيا دورها التحويلي، إذ تقدم حلولًا عملية تُلبي احتياجات الأفراد الذين يشعرون أحيانًا بالإرهاق أو بعدم الفهم من قِبَل محيطهم.

تطبيق توهيل متاح الآن على كل من Google Play و Apple App Store، ومن المخطط إطلاق النسخة المخصصة للويب في نهاية الربع الأول من هذا العام.

قم بتحميل التطبيق الآن وانضم إلى مجتمع داعم ومتنامٍ من الأشخاص الذين يسعون للحصول على الدعم العاطفي والتوازن النفسي.

