بين السَكرة والفكرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} والتصفيات‭ ‬المونديالية‭ ‬بالتأكيد‭ ‬تختلف‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الشكل‭ ‬والأهمية‭ ‬عن‭ ‬كأس‭ ‬الخليج؛‭ ‬وهذا‭ ‬عايشناه‭ ‬بين‭ ‬البطولتين،‭ ‬ويهمنا‭ ‬أن‭ ‬نتغلّب‭ ‬على‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬صاحبتنا‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الست‭ ‬الماضية،‭ ‬ويُفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الكابتن‭ (‬دراغان‭) ‬قد‭ ‬عالجها‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ (‬26‭)‬؛‭ ‬وإلّا‭ ‬ما‭ ‬فاز‭ ‬بكأسها‭.‬





} طبعًا‭ ‬الكرة‭ ‬حاليًّا‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬عليهم‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستواهم‭ ‬البدني‭ ‬والفني؛‭ ‬لأنهم‭ ‬سيكونون‭ ‬تحت‭ ‬مجهر‭ ‬الكابتن‭ (‬دراغان‭) ‬لأنه‭ ‬مطلوب‭ ‬منهم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬قدرتهم‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تواجدهم‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬خيارات‭ ‬مقبلة؛‭ ‬فبعد‭ ‬إنجاز‭ (‬الكويت‭) ‬علينا‭ ‬ألّا‭ ‬نستوعب‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬لنا‭ ‬من‭ (‬لقاءات‭)‬؛‭ ‬لأن‭ ‬مباريات‭ ‬خليجي‭ (‬26‭) ‬أصعب‭!‬





} نؤكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬التنافسية‭ ‬ستكسب‭ ‬اللاعبين‭ ‬احتكاكًا‭ ‬أكثر؛‭ ‬لأن‭ ‬مراحلها‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬أهم،‭ ‬لأنها‭ ‬تتطلّب‭ ‬حصد‭ ‬نقاط‭ ‬تُساعد‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬الدوري؛‭ ‬ولأنِ‭ ‬غالبية‭ ‬نخب‭ ‬المنتخب‭ ‬هُم‭ ‬ممن‭ ‬يلعبون‭ ‬في‭ ‬الفرق‭ ‬المتنافسة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الترتيب؛‭ ‬ما‭ ‬يُساعدها‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوياتها‭ ‬ضمانًا‭ ‬لمكانها‭!‬





} وعليه‭ ‬أننا‭ ‬نترقب‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الذين‭ ‬عادوا‭ ‬بكأس‭ ‬خليجي‭ ‬26‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬انديتهم‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬تترقب‭ ‬منهم‭ ‬عطاءً‭ ‬يتناسب‭ ‬ونجوميتهم‭ ‬الخليجية‭ ‬ويبقونها‭ ‬في‭ ‬المُنافسة؛‭ ‬وهذا‭ ‬ايضًا‭ ‬يُتيح‭ ‬للكابتن‭ (‬دراغان‭) ‬مُراقبتهم‭ ‬وبدقة؛‭ ‬لأنّ‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬خليجي‭ (‬26‭) ‬يضمن‭ ‬بقاءه‭ ‬أساسيًّا‭ ‬إلا‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬تفوقه‭ ‬البدني‭ ‬والفني‭!‬





} على‭ ‬أية‭ ‬حال‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ (‬3‭) ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬وتتنفس‭ ‬عليها‭ ‬خمسة‭ ‬منتخبات؛‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬اليابان‭ ‬لوحده‭ (‬يُغرِّد‭) ‬خارج‭ ‬السرب،‭ ‬ولذا‭ ‬حظوظ‭ ‬أي‭ ‬منتخب‭ ‬تبقى‭ ‬قوية؛‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬النقطة‭ (‬15‭) ‬رُبما‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬كافيةً‭ ‬لإحراز‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ (‬المباشرة‭)‬؛‭ ‬لذا‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نحفر‭ ‬في‭ ‬الصخر‭ ‬لندخل‭ ‬تاريخ‭ ‬المونديال‭!‬