رجل يمشي ربع مليون خطوة في أسبوع.. ماذا حدث له؟

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - لاحظ اليوتيوبر البريطاني جاك ماسي ويلش تغييرات في جسده بعد أسبوع واحد فقط من المشي في الشوارع لفترة زمنية مذهلة.
سار ويلش ما مجموعه 250 ألف خطوة في 7 أيام فقط، وغطى في المتوسط 35700 خطوة، أو 17 ميلاً في اليوم، وهو أكثر من نصف ماراثون.
ووفق "دايلي ميل"، هذا ثلاثة أضعاف ونصف الـ 10 آلاف خطوة يومية التي يوصي بها بعض الخبراء.
ومن خلال توثيق التجربة في مقطع فيديو تمت مشاهدته أكثر من1.6 مليون مرة، كشف ويلش عن التأثير المرهق لهذا المشروع.
آلام التجربة عانى من آلام شديدة في القدمين، وتورم الكاحلين، وظهور ظفر أسود في إصبع القدم بعد أيام من إتمامه 250 ألف خطوة.
لكن ويلش فوجئ بالتغيرات الجسدية التي لاحظها، والتي لم يعتقد قط أنه يمكن تحقيقها بمجرد المشي.
قال: "يا له من شعور مذهل بالإنجاز. ربع مليون خطوة في أسبوع واحد. بالنسبة لي، كان الأمر يستحق التجربة وحدها".
قبل الشروع في التحدي، لم يقم ويلش بأي تغييرات على نظامه الغذائي باستثناء تناول المزيد من البروتين في محاولة لفقدان الدهون بدلاً من العضلات أثناء المشي.
كما قام بوزن نفسه وقياس أجزاء من جسده، مثل محيط الجذع والساقين، حتى يتمكن من مقارنة أي اختلافات في النهاية. في اليوم الأول، بدأ ويلش التحدي بمشي 15500 خطوة لمدة ساعتين في الصباح، ثم 14000 خطوة قبل الوصول إلى هدفه اليومي بعد نزهة صغيرة مع كلبه في المساء.
اليوم الأول وفي يومه الأول قال: "أنا متعب، ولكنني بخير. إنها مجرد خطوة أمام الأخرى".
وستعود هذه الكلمات لتطارد السيد ويلش في اليوم الثاني حيث كان يعاني من الألم من الجهد الذي بذله في اليوم السابق.
وأوضح: "كنت أفكر بالفعل في مدى ثقتي المفرطة في اليوم الأول. عندما قلت بثقة، "إنها مجرد خطوة أمام الأخرى أليس كذلك؟" لأن وضع خطوة أمام الأخرى الآن ليس بالمهمة السهلة على الإطلاق".
وأضاف: "حرفياً، كل خطوة تؤلمني وهي مهمة شاقة".
لكن ويلش لاحظ كيف دخل بسرعة في إيقاع الأشياء وضبط روتينه لمحاولة إكمال معظم هدف الخطوات خلال المشي الصباحي الذي يستغرق عدة ساعات.
اليوم الرابع وفي حديثه في اليوم الرابع، لاحظ أن آلام العضلات في ساقيه قد هدأت لكنه أضاف أنه بدأ يعاني من مشاكل جسدية أخرى.
"أشعر الآن أن العامل المحدد الوحيد لهذا التحدي هو مجرد آلام المفاصل الجسدية في قدمي"، كما قال.
"لأنه على الرغم من أنني أملك الطاقة الكافية للقيام بـ 30000 خطوة بسهولة اليوم، فإن كل خطوة تؤلمني قليلاً وبدأت أشعر بالبثور في بعض الأماكن، لذا فإن هذا هو ما يبطئني".
وفي اليوم الخامس، احتاج حتى إلى مسكن للألم لمساعدته على المشي بسبب الألم في قدميه، وأظهر للمشاهدين كيف كانت مغطاة بضمادات البثور، كما عانى مما تبين لاحقاً أنه تورم في الكاحل في اليوم السادس.
نهاية التحدي لكن في حديثه في نهاية التحدي، قال إنه شعر بـ "شعور مذهل بالإنجاز" بعد العد التنازلي للخطوات القليلة الأخيرة للوصول إلى 250000.
كما شرح بالتفصيل كيف تغير جسده في أسبوع واحد فقط من المشي الشديد بما في ذلك تغيير في بنيته الجسدية العامة.
وبمقارنة الصور قبل وبعد قال: "يبدو أنني أصغر حجماً مما كنت عليه عندما بدأت لأول مرة، وهو ما لم أتوقعه حقاً. هل هذا يعني أنني فقدت بعض كتلة العضلات ربما؟".
وأشار أيضاً إلى أنه فقد القليل من دهون البطن في جانبه الجانبي، وهو ما عزاه إلى فقدان حوالي كغم واحد فقط خلال الأسبوع!
وقد كشفت القياسات عن انكماش معظم المناطق في جسمه، مثل محيط ذراعيه وجذعه، بشكل طفيف باستثناء فخذيه اللذين زادا بمقدار 0.5 سم.
وقال: "لم أكن أتوقع أن أتمكن من رؤية أي فرق، لذا فهذا أمر مفاجئ حقاً".
وبينما لم يحدث ذلك أثناء التحدي نفسه، أخبر السيد ويلش المشاهدين أيضاً كيف تحول ظفر إصبع القدم الكبير في قدمه اليمنى إلى اللون الأسود بعد يومين من وصوله إلى هدف 250 ألف خطوة.
تقييم التجربة واختتم حديثه قائلاً: "هل أوصي بالسير 250 ألف خطوة في الأسبوع؟ بالتأكيد لا".
"لم تستطع مفاصلي مواكبة ذلك، لقد مر يومان وما زلت أنتظر تقلص التورم حول كاحلي".
ومع ذلك، حث الناس على محاولة التفكير في دمج عدد أكثر منطقية من الخطوات في يومهم.
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