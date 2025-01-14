رجل يمشي ربع مليون خطوة في أسبوع.. ماذا حدث له؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - لاحظ اليوتيوبر البريطاني جاك ماسي ويلش تغييرات في جسده بعد أسبوع واحد فقط من المشي في الشوارع لفترة زمنية مذهلة.

سار ويلش ما مجموعه 250 ألف خطوة في 7 أيام فقط، وغطى في المتوسط ​​35700 خطوة، أو 17 ميلاً في اليوم، وهو أكثر من نصف ماراثون.

ووفق "دايلي ميل"، هذا ثلاثة أضعاف ونصف الـ 10 آلاف خطوة يومية التي يوصي بها بعض الخبراء.

ومن خلال توثيق التجربة في مقطع فيديو تمت مشاهدته أكثر من1.6 مليون مرة، كشف ويلش عن التأثير المرهق لهذا المشروع.

آلام التجربة عانى من آلام شديدة في القدمين، وتورم الكاحلين، وظهور ظفر أسود في إصبع القدم بعد أيام من إتمامه 250 ألف خطوة.

لكن ويلش فوجئ بالتغيرات الجسدية التي لاحظها، والتي لم يعتقد قط أنه يمكن تحقيقها بمجرد المشي.

قال: "يا له من شعور مذهل بالإنجاز. ربع مليون خطوة في أسبوع واحد. بالنسبة لي، كان الأمر يستحق التجربة وحدها".

قبل الشروع في التحدي، لم يقم ويلش بأي تغييرات على نظامه الغذائي باستثناء تناول المزيد من البروتين في محاولة لفقدان الدهون بدلاً من العضلات أثناء المشي.

كما قام بوزن نفسه وقياس أجزاء من جسده، مثل محيط الجذع والساقين، حتى يتمكن من مقارنة أي اختلافات في النهاية. في اليوم الأول، بدأ ويلش التحدي بمشي 15500 خطوة لمدة ساعتين في الصباح، ثم 14000 خطوة قبل الوصول إلى هدفه اليومي بعد نزهة صغيرة مع كلبه في المساء.

اليوم الأول وفي يومه الأول قال: "أنا متعب، ولكنني بخير. إنها مجرد خطوة أمام الأخرى".

وستعود هذه الكلمات لتطارد السيد ويلش في اليوم الثاني حيث كان يعاني من الألم من الجهد الذي بذله في اليوم السابق.

وأوضح: "كنت أفكر بالفعل في مدى ثقتي المفرطة في اليوم الأول. عندما قلت بثقة، "إنها مجرد خطوة أمام الأخرى أليس كذلك؟" لأن وضع خطوة أمام الأخرى الآن ليس بالمهمة السهلة على الإطلاق".

وأضاف: "حرفياً، كل خطوة تؤلمني وهي مهمة شاقة".

لكن ويلش لاحظ كيف دخل بسرعة في إيقاع الأشياء وضبط روتينه لمحاولة إكمال معظم هدف الخطوات خلال المشي الصباحي الذي يستغرق عدة ساعات.

اليوم الرابع وفي حديثه في اليوم الرابع، لاحظ أن آلام العضلات في ساقيه قد هدأت لكنه أضاف أنه بدأ يعاني من مشاكل جسدية أخرى.

"أشعر الآن أن العامل المحدد الوحيد لهذا التحدي هو مجرد آلام المفاصل الجسدية في قدمي"، كما قال.

"لأنه على الرغم من أنني أملك الطاقة الكافية للقيام بـ 30000 خطوة بسهولة اليوم، فإن كل خطوة تؤلمني قليلاً وبدأت أشعر بالبثور في بعض الأماكن، لذا فإن هذا هو ما يبطئني".

وفي اليوم الخامس، احتاج حتى إلى مسكن للألم لمساعدته على المشي بسبب الألم في قدميه، وأظهر للمشاهدين كيف كانت مغطاة بضمادات البثور، كما عانى مما تبين لاحقاً أنه تورم في الكاحل في اليوم السادس.

نهاية التحدي لكن في حديثه في نهاية التحدي، قال إنه شعر بـ "شعور مذهل بالإنجاز" بعد العد التنازلي للخطوات القليلة الأخيرة للوصول إلى 250000.

كما شرح بالتفصيل كيف تغير جسده في أسبوع واحد فقط من المشي الشديد بما في ذلك تغيير في بنيته الجسدية العامة.

وبمقارنة الصور قبل وبعد قال: "يبدو أنني أصغر حجماً مما كنت عليه عندما بدأت لأول مرة، وهو ما لم أتوقعه حقاً. هل هذا يعني أنني فقدت بعض كتلة العضلات ربما؟".

وأشار أيضاً إلى أنه فقد القليل من دهون البطن في جانبه الجانبي، وهو ما عزاه إلى فقدان حوالي كغم واحد فقط خلال الأسبوع!

وقد كشفت القياسات عن انكماش معظم المناطق في جسمه، مثل محيط ذراعيه وجذعه، بشكل طفيف باستثناء فخذيه اللذين زادا بمقدار 0.5 سم.

وقال: "لم أكن أتوقع أن أتمكن من رؤية أي فرق، لذا فهذا أمر مفاجئ حقاً".

وبينما لم يحدث ذلك أثناء التحدي نفسه، أخبر السيد ويلش المشاهدين أيضاً كيف تحول ظفر إصبع القدم الكبير في قدمه اليمنى إلى اللون الأسود بعد يومين من وصوله إلى هدف 250 ألف خطوة.

تقييم التجربة واختتم حديثه قائلاً: "هل أوصي بالسير 250 ألف خطوة في الأسبوع؟ بالتأكيد لا".

"لم تستطع مفاصلي مواكبة ذلك، لقد مر يومان وما زلت أنتظر تقلص التورم حول كاحلي".

ومع ذلك، حث الناس على محاولة التفكير في دمج عدد أكثر منطقية من الخطوات في يومهم.