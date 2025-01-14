السفيرة المصرية: دبلوماسية عريقة تهدف إلى إرساء السلام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعربت السفيرة ريهام خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين، عن خالص التهاني والتبريكات، بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، مشيدة بما تحققه الدبلوماسية البحرينية العريقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وإنجازاتها المتميزة من خلال التفاعل النشط والبناء في كافة القضايا الإقليمية والدولية بما يهدف الى تحقيق السلام والرخاء والازدهار لكافة شعوب العالم، وهو ما مكن الدبلوماسية البحرينية من تبوء هذه المكانة المرموقة في مختلف المحافل الدولية.
وتقدمت بجزيل الشكر والتقدير على دعم مملكة البحرين الشقيقة السياسي والدبلوماسي لجمهورية مصر العربية وسياستها، منوهة بجهود الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وكافة منتسبي الوزارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت ازدهارا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، متمنية دوام التوفيق والسداد لمملكة البحرين الشقيقة والمزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
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