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السفيرة المصرية: دبلوماسية عريقة تهدف إلى إرساء السلام

1/14/2025 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬السفيرة‭ ‬ريهام‭ ‬خليل،‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدة‭ ‬بما‭ ‬تحققه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والثقافية،‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬المتميزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التفاعل‭ ‬النشط‭ ‬والبناء‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬بما‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والرخاء‭ ‬والازدهار‭ ‬لكافة‭ ‬شعوب‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬مكن‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬تبوء‭ ‬هذه‭ ‬المكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

وتقدمت‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة‭ ‬السياسي‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬لجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬وسياستها،‭ ‬منوهة‭ ‬بجهود‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬ازدهارا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬متمنية‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والرخاء‭ ‬والازدهار‭.‬

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