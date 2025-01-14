السفيرة المصرية: دبلوماسية عريقة تهدف إلى إرساء السلام

وتقدمت‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة‭ ‬السياسي‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬لجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬وسياستها،‭ ‬منوهة‭ ‬بجهود‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬ازدهارا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬متمنية‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والرخاء‭ ‬والازدهار‭.‬

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