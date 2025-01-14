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140 زيارة متبادلة مع دول العالم ووصول عدد الشركاء الدوليين إلى 190 دولة

1/14/2025 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬الملتقى‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬قدم‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬عرضًا‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬إنجازات‭ ‬2024‭ ‬وتوجهات‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لعام‭ ‬2025‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬رؤساء‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والقنصلية‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ورؤساء‭ ‬القطاعات‭ ‬ومديري‭ ‬الإدارات‭ ‬بالوزارة‭. ‬‮
‬‭ ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بعقد‭ ‬الملتقى‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الاحتفاء‭ ‬باليوم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬النهج‭ ‬الحكيم‭ ‬والمتزن‭ ‬للسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الأولويات‭ ‬الراسخة‭ ‬للمملكة،‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬‮
‬‭ ‬واستعرض‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬المنجزات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للقمة‭ ‬العربية‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ (‬قمة‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬كان‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الريادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬1495‭ ‬ضيفًا‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬دولة‭ ‬و18‭ ‬منظمة‭ ‬دولية‭. ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬القمة‭ ‬شهدت‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬مهمة،‭ ‬أبرزها‭ ‬الدعوة‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬لحل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ودعم‭ ‬الاعتراف‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين،‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬تعليمية‭ ‬وصحية‭ ‬للمتضررين‭ ‬من‭ ‬الصراعات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬‮

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬أشار‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬شهد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬متبادلة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬زيارات‭ ‬تاريخية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬والتي‭ ‬أفضت‭ ‬إلى‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬استراتيجية‭ ‬مهمة‭.‬‮

وبيّن‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أعلنت‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬أربع‭ ‬دول‭ ‬جديدة،‭ ‬ليصل‭ ‬عدد‭ ‬شركائها‭ ‬الدوليين‭ ‬إلى‭ ‬190‭ ‬دولة،‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬توقيع‭ ‬8‭ ‬اتفاقيات‭ ‬و41‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬و3‭ ‬برامج‭ ‬تنفيذية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭.‬‮

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتوجهات‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬استعرض‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أبرز‭ ‬مواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تجاه‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بثوابت‭ ‬السلام،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬التوترات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الحلفاء‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭.‬‮

واختتم‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬حديثه‭ ‬بتأكيد‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬الدولي،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية،‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بإطار‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭.‬‮

بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬قدم‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬خالد‭ ‬العريفي‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬المدار،‭ ‬عرضًا‭ ‬حول‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬المواقف‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬مواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تجاه‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬والقضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬واحدة،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الوقت‭ ‬وتسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭.‬‮

وأوضح‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬خالد‭ ‬العريفي‭ ‬أن‭ ‬التطبيق‭ ‬يُعنى‭ ‬بالمواقف‭ ‬الثابتة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يتيح‭ ‬للمعنيين‭ ‬الاطلاع‭ ‬بسهولة‭ ‬على‭ ‬مواقف‭ ‬المملكة‭ ‬بشأن‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا،‭ ‬ما‭ ‬يدعم‭ ‬عملية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬ويعزز‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي‭.‬‮

كما‭ ‬قدم‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬عرضا‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬وتأثيراتها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬رؤساء‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والقنصلية‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬ورؤساء‭ ‬القطاعات‭ ‬ومديري‭ ‬الإدارات‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬‮

وأشاد‭ ‬السفير‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬السياسات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬سياساتها‭ ‬الخارجية‭ ‬وعلاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬السفير‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬استثمار‭ ‬علاقاتها‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬المستقبلي،‭ ‬سواء‭ ‬بشكل‭ ‬ثنائي‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬شراكات‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف‭.‬‮

واختتم‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬بتأكيد‭ ‬أن‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬بفضل‭ ‬رؤيتها‭ ‬الثاقبة‭ ‬وعلاقاتها‭ ‬المتميزة‭ ‬مع‭ ‬أقطاب‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬وتحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬استراتيجية‭ ‬تعزز‭ ‬مصالح‭ ‬البحرين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭. ‬

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