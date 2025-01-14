إشادة نيابية بجهود ((الصحة)) و((التربية)) في توظيف البحرينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬التقرير‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬سياسة‭ ‬واضحة‭ ‬للتوظيف‭ ‬وعدم‭ ‬تشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬المخالفة،‭ ‬قائلين‭ ‬إن‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬تعلنها‭ ‬الحكومة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لا‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نراه‭ ‬من‭ ‬بطالة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬مضيفين‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬عليه‭ ‬مسؤولية‭ ‬في‭ ‬إحلال‭ ‬البحرينيين‭ ‬محل‭ ‬الأجانب‭ ‬وإيجاد‭ ‬حل‭ ‬لمشكلة‭ ‬البحرنة‭ ‬والبطالة،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أصبح‭ ‬هناك‭ ‬تكتلات‭ ‬أجنبية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬توظيف‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتعمل‭ ‬ضد‭ ‬توظيف‭ ‬البحريني‭.‬

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