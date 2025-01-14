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أوكرانيا تعلن شن ((أكبر)) هجوم على مواقع عسكرية وصناعية في روسيا

1/14/2025 7:11:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كييف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أنها‭ ‬نفذت‭ ‬هجوما‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬هو‭ ‬‮«‬الأكبر‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬استهدف‭ ‬فيه‭ ‬مخازن‭ ‬غاز‭ ‬ومواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬وصناعية‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬روسية،‭ ‬مستخدمة،‭ ‬بحسب‭ ‬موسكو،‭ ‬صواريخ‭ ‬غربية‭ ‬الصنع‭. ‬كثفت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ضرباتها‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬مستهدفة‭ ‬مخازن‭ ‬الوقود‭ ‬ومصافي‭ ‬نفط‭ ‬ومواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬بهدف‭ ‬عرقلة‭ ‬الدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬للجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬يقاتل‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الأوكرانية‭.

واستهدف‭ ‬هجوم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬جمهورية‭ ‬تتارستان‭ ‬ومنطقة‭ ‬ساراتوف‭ ‬على‭ ‬ضفة‭ ‬نهر‭ ‬الفولغا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬بريانسك‭ ‬الحدودية‭ ‬ومنطقة‭ ‬تولا،‭ ‬قرب‭ ‬موسكو‭. ‬وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬إن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكرانية‭ ‬نفذت‭ ‬ضربات‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭.. ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬200‭ ‬إلى‭ ‬1100‭ ‬كيلومتر‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬روسيا‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬أصابت‭ ‬‮«‬بنجاح‮»‬‭ ‬مستودعا‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬إنجلز‭ ‬استُهدف‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬يناير،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬استمر‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬وأودى‭ ‬بحياة‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الإطفاء‭ ‬الروس‭. ‬

كما‭ ‬استهدفت‭ ‬مصنعا‭ ‬كيميائيا‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬سيلتسو‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بريانسك،‭ ‬ينتج،‭ ‬بحسب‭ ‬كييف،‭ ‬مكونات‭ ‬الصواريخ،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ذخيرة‭ ‬المدفعية‭ ‬وقاذفات‭ ‬الصواريخ‭ ‬المتعددة‭ ‬والطائرات‭ ‬والصواريخ‭. ‬وأكدت‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬منشأة‭ ‬استراتيجية‭ ‬للمجمع‭ ‬الصناعي‭ ‬العسكري‭ ‬الروسي‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية،‭ ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬أن‭ ‬الضربة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬بواسطة‭ ‬ستة‭ ‬صواريخ‭ ‬أتاكمس‭ ‬أمريكية‭ ‬الصنع‭ ‬وستة‭ ‬صواريخ‭ ‬كروز‭ ‬بريطانية‭ ‬الصنع‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ستورم‭ ‬شادو،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إسقاط‭ ‬جميعها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التسبب‭ ‬في‭ ‬وقوع‭ ‬ضحايا‭. ‬وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الأوكراني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الصواريخ‭ ‬أصابت‭ ‬الموقع‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‮»‬‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬‮«‬حريق‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تحدث‭ ‬المصدر‭ ‬عن‭ ‬ضربات‭ ‬استهدفت‭ ‬مصنعا‭ ‬كيميائيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تولا‭ ‬ومستودع‭ ‬ذخيرة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬إنجلز‭ ‬بمنطقة‭ ‬ساراتوف،‭ ‬ومصفاة‭ ‬نفط‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬نفسها‭. ‬

وتوعدت‭ ‬روسيا‭ ‬بالرد‭ ‬بشكل‭ ‬منهجي‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬ضربة‭ ‬بصواريخ‭ ‬غربية‭ ‬على‭ ‬أراضيها،‭ ‬وهددت‭ ‬باستهداف‭ ‬وسط‭ ‬كييف‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬صاروخها‭ ‬الفرط‭ ‬صوتي‭ ‬التجريبي‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬أوريشنيك‮»‬‭. ‬وأفادت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬تلجرام‭ ‬بوقوع‭ ‬هجوم‭ ‬أوكراني‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬قازان،‭ ‬عاصمة‭ ‬جمهورية‭ ‬تترستان،‭ ‬حيث‭ ‬‮«‬اشتعلت‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬خزان‭ ‬غاز‭ (...) ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أحدا‭ ‬لم‭ ‬يصب‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬منطقة‭ ‬ساراتوف‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬700‭ ‬كيلومتر‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬موسكو،‭ ‬‮«‬تضررت‭ ‬شركتان‭ ‬صناعيتان‮»‬‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬هائل‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬حاكم‭ ‬المنطقة‭ ‬رومان‭ ‬بوسارغين‭ ‬على‭ ‬تلجرام‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بمدينة‭ ‬إنجلز،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يوضح‭ ‬طبيعة‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بثاني‭ ‬شركة‭ ‬تتعرض‭ ‬للهجوم‭ ‬والواقعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ساراتوف‭.

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