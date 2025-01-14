((حماس)) تأمل أن تؤدي جولة المفاوضات الحالية إلى ((اتفاق واضح وشامل))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعربت‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬المفاوضات‭ ‬الجارية‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬‮«‬واضح‭ ‬وشامل‮»‬‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وتبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وقالت‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنها‭ ‬أجرت‭ ‬مشاورات‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬حيث‭ ‬وضعتهم‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬التقدم‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬الدوحة‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬اتمام‭ ‬الاتفاق‭ ‬‮«‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬مراحله‭ ‬النهائية‮»‬‭ ‬وأعربت‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬‮«‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬باتفاق‭ ‬واضح‭ ‬وشامل‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬أكدت‭ ‬قيادة‭ ‬الحركة‭ ‬والقوى‭ ‬المختلفة‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬التواصل‭ ‬والتشاور‭ ‬حتى‭ ‬إتمام‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬مراحله‭ ‬النهائية،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬أملهم‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬باتفاق‭ ‬واضح‭ ‬وشامل‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬‮«‬على‭ ‬وشك‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يُنجز‭. ‬وقال‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬وداعي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬‮«‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس،‭ ‬نحن‭ ‬بصدد‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬كنت‭ ‬قد‭ ‬طرحته‭ ‬بالتفصيل‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬وهو‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬خطة‭ ‬لهدنة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬كشف‭ ‬عنها‭ ‬أواخر‭ ‬مايو‭. ‬

وفي‭ ‬الدوحة،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬ماجد‭ ‬الأنصاري‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬قطر‭ ‬سلمت‭ ‬مسودتي‭ ‬اتفاق‭ ‬محتمل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬وإسرائيل،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬أقرب‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭.‬

وأكد‭ ‬مصدران‭ ‬فلسطينيان‭ ‬مطلعان‭ ‬على‭ ‬المفاوضات‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستفرج‭ ‬عن‭ ‬نحو‭ ‬ألف‭ ‬أسير‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬33‭ ‬رهينة‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬المصدرين‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستفرج‭ ‬عن‭ ‬نحو‭ ‬ألف‭ ‬أسير‭ ‬فلسطيني‭ ‬بينهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬بالسجن‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬حكومي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬عدة‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الإرهابيين‮»‬‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭. ‬وإن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬ستستمر‭ ‬مدة‭ ‬60‭ ‬يوما‭.

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وأوردت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬تايمز‭ ‬أوف‭ ‬إسرائيل‮»‬‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬مطلعين‭ ‬على‭ ‬المفاوضات‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬تشمل‭ ‬33‭ ‬حالة‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الرهائن‭. ‬وتعتقد‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الرهائن‭ ‬ممن‭ ‬هم‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتلقَ‭ ‬تأكيدًا‭ ‬بشأن‭ ‬مصيرهم‭ ‬بعد،‭ ‬وفقًا‭ ‬للتقرير‭. ‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أنه‭ ‬سيسمح‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬عازلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أثناء‭ ‬تنفيذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭. ‬أما‭ ‬صحيفة‭ ‬هآرتس‭ ‬اليسارية‭ ‬فقالت‭ ‬‮«‬وفقًا‭ ‬للمرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الاتفاق،‭ ‬لا‭ ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينسحب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬حتى‭ ‬تتم‭ ‬إعادة‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن،‭ ‬لكنه‭ ‬سيسمح‭ ‬بانتقال‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬فلسطيني‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬لرويترز‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إذا‭ ‬‮«‬سارت‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬إسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬المحادثات‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬حاسمة‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬التفاصيل‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬قريبون،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬نصل‭ ‬بعد‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬هدد‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬جفير‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والمنتمي‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬اليمين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالاستقالة‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬إذا‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬التفاوض‭ ‬عليه‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭. ‬