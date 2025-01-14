تفـــريغ ((غــضب))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن – (أ ف ب): حطم الروسي دانييل مدفيديف، وصيف العام الماضي، مضربه وتفادى خروجا مبكرا من الدور الأول في بطولة أستراليا الكبرى أمس الثلاثاء، قبل الانضمام إلى الأميركي تايلور فريتس والفرنسي المخضرم غايل مونفيس.
وفي مباراته الأولى هذه السنة، قلب مدفيديف، المصنف خامسا، تخلفه أمام التايلاندي المغمور كاسيديت سامريج إلى فوز ماراثوني 6-2 و4-6 و3-6 و6-1 و6-2.
فقد مدفيديف (28 عاما) أعصابه وحطم مضربه على كاميرا التصوير المثبتة على الشبكة، في المجموعة الثالثة، وقال: «لم أتمكن من لمس الكرة في المجموعتين الثانية والثالثة ولم أكن أدري ما يجب القيام به».
وكان مدفيديف يخوض أولى مبارياته منذ بطولة «أيه تي بي» الختامية في نوفمبر بعد أن وصل استراليا متأخرا، بعد ان وضعت زوجته مولودا هو الثاني لهما.
وعلق مدفيديف مازحا على مجريات مباراته ضد التايلاندي المصنف 418 عالميا «ألعب بشكل أفضل عندما أمارس اللعبة بشكل أطول وقلت في نفسي +لماذا اللعب لساعة ونصف فقط، أنا أحتاج الى 3 ساعات على الأقل لأشعر بأني ألعب بشكل جيد+».
وأوضح «تابعت مباريات منافسي السابقة ولم أشاهده يلعب بهذا المستوى وبالتالي كنت متفاجئا».
يذكر أن مدفيديف بلغ نهائي استراليا المفتوحة ثلاث مرات في آخر أربعة أعوام خسرها جميعها أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش عام 2021 والإسباني رافايل نادال في 2022 والإيطالي يانيك سينر العام الماضي في مباراة ماراثونية من خمس مجموعات تقدم فيها بمجموعتين.
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