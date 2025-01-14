تفـــريغ ((غــضب))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حطم‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف،‭ ‬وصيف‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬مضربه‭ ‬وتفادى‭ ‬خروجا‭ ‬مبكرا‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬الكبرى‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قبل‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الأميركي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتس‭ ‬والفرنسي‭ ‬المخضرم‭ ‬غايل‭ ‬مونفيس‭.‬

وفي‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬قلب‭ ‬مدفيديف،‭ ‬المصنف‭ ‬خامسا،‭ ‬تخلفه‭ ‬أمام‭ ‬التايلاندي‭ ‬المغمور‭ ‬كاسيديت‭ ‬سامريج‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬ماراثوني‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و4‭-‬6‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

فقد‭ ‬مدفيديف‭ (‬28‭ ‬عاما‭) ‬أعصابه‭ ‬وحطم‭ ‬مضربه‭ ‬على‭ ‬كاميرا‭ ‬التصوير‭ ‬المثبتة‭ ‬على‭ ‬الشبكة،‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬لمس‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬المجموعتين‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬ولم‭ ‬أكن‭ ‬أدري‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬القيام‭ ‬به‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬مدفيديف‭ ‬يخوض‭ ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬منذ‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصل‭ ‬استراليا‭ ‬متأخرا،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬وضعت‭ ‬زوجته‭ ‬مولودا‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬لهما‭.‬

وعلق‭ ‬مدفيديف‭ ‬مازحا‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬مباراته‭ ‬ضد‭ ‬التايلاندي‭ ‬المصنف‭ ‬418‭ ‬عالميا‭ ‬‮«‬ألعب‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬عندما‭ ‬أمارس‭ ‬اللعبة‭ ‬بشكل‭ ‬أطول‭ ‬وقلت‭ ‬في‭ ‬نفسي‭ +‬لماذا‭ ‬اللعب‭ ‬لساعة‭ ‬ونصف‭ ‬فقط،‭ ‬أنا‭ ‬أحتاج‭ ‬الى‭ ‬3‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لأشعر‭ ‬بأني‭ ‬ألعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭+‬‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬تابعت‭ ‬مباريات‭ ‬منافسي‭ ‬السابقة‭ ‬ولم‭ ‬أشاهده‭ ‬يلعب‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى‭ ‬وبالتالي‭ ‬كنت‭ ‬متفاجئا‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مدفيديف‭ ‬بلغ‭ ‬نهائي‭ ‬استراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬خسرها‭ ‬جميعها‭ ‬أمام‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬والإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬والإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ماراثونية‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مجموعات‭ ‬تقدم‭ ‬فيها‭ ‬بمجموعتين‭.‬