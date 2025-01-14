باوليني تتجاوز واي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (رويترز): تأهلت جاسمين باوليني بسهولة إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد فوز ساحق 6-صفر و6-4 على الصينية واي سو جا أمس الثلاثاء، واستمتعت اللاعبة الإيطالية بعودتها إلى البطولة الكبرى التي استهلت بها موسمها الرائع العام الماضي.
وكانت باوليني، التي تأخر تألقها في الملاعب، بمثابة اكتشاف عام 2024 بعدما بلغت نهائي بطولة فرنسا المفتوحة وويمبلدون، وتأهلت إلى البطولة الختامية لموسم تنس السيدات.
وإذا لم يكن ذلك كافيا، فقد فازت بذهبية زوجي السيدات بأولمبياد باريس مع زميلتها سارة إيراني، وقادت إيطاليا للفوز بلقب كأس بيلي جين كينج للمرة الخامسة في نوفمبر الماضي.
وتتطلع الإيطالية قصيرة القامة الآن إلى الفوز بأول ألقابها الكبرى في ملبورن بارك حيث بلغت الدور الرابع العام الماضي بعد إخفاقها في تحقيق أي فوز بالبطولة من قبل.
وقالت للصحفيين وهي تضحك بعد فوزها على واي في أكثر بقليل من ساعة على ملعب مارجريت كورت «عندما بدأت البطولة العام الماضي كنت أقول أرجوكم أريد الفوز بمباراة في هذه البطولة الكبرى ثم حدث الأمر ولذلك كنت مسترخية بشكل أكبر».
وأضافت: «أحب هذه البطولة وأحب المدينة وبالطبع أحب الناس هنا».
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