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باوليني تتجاوز واي

1/14/2025 7:11:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬رويترز‭): ‬تأهلت‭ ‬جاسمين‭ ‬باوليني‭ ‬بسهولة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬ساحق‭ ‬6-صفر‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬على‭ ‬الصينية‭ ‬واي‭ ‬سو‭ ‬جا‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬واستمتعت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الإيطالية‭ ‬بعودتها‭ ‬إلى‭ ‬البطولة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬استهلت‭ ‬بها‭ ‬موسمها‭ ‬الرائع‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وكانت‭ ‬باوليني،‭ ‬التي‭ ‬تأخر‭ ‬تألقها‭ ‬في‭ ‬الملاعب،‭ ‬بمثابة‭ ‬اكتشاف‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بعدما‭ ‬بلغت‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬وويمبلدون،‭ ‬وتأهلت‭ ‬إلى‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬لموسم‭ ‬تنس‭ ‬السيدات‭.‬

وإذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ذلك‭ ‬كافيا،‭ ‬فقد‭ ‬فازت‭ ‬بذهبية‭ ‬زوجي‭ ‬السيدات‭ ‬بأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬مع‭ ‬زميلتها‭ ‬سارة‭ ‬إيراني،‭ ‬وقادت‭ ‬إيطاليا‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬كينج‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وتتطلع‭ ‬الإيطالية‭ ‬قصيرة‭ ‬القامة‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بأول‭ ‬ألقابها‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬بارك‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬إخفاقها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬بالبطولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬

وقالت‭ ‬للصحفيين‭ ‬وهي‭ ‬تضحك‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬واي‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مارجريت‭ ‬كورت‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬بدأت‭ ‬البطولة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬كنت‭ ‬أقول‭ ‬أرجوكم‭ ‬أريد‭ ‬الفوز‭ ‬بمباراة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الكبرى‭ ‬ثم‭ ‬حدث‭ ‬الأمر‭ ‬ولذلك‭ ‬كنت‭ ‬مسترخية‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬أحب‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬وأحب‭ ‬المدينة‭ ‬وبالطبع‭ ‬أحب‭ ‬الناس‭ ‬هنا‮»‬‭.‬



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