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المرحلة التاسعة للعطية والصدارة للراجحي

1/14/2025 7:11:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

حرد‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فاز‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬العطية‭ ‬بالمرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬2025‭ ‬الصحراوي‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انتزع‭ ‬السعودي‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬السيارات،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لوسيانو‭ ‬بينافيديس‭ ‬الأسرع‭ ‬بالمرحلة‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬هيمن‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬منذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية،‭ ‬تنازل‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬هنك‭ ‬لاتيغان‭ ‬عن‭ ‬عرشه‭ ‬لمصلحة‭ ‬منافسه‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬الراجحي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وحرد،‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬الاخير‭ ‬يتصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بفارق‭ ‬7‭ ‬دقائق‭ ‬و9‭ ‬ثوان‭ ‬عن‭ ‬لاتيغان‭.‬

وقال‭ ‬لاتيغان‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أفضل‭ ‬يوم‭ ‬لنا‭. ‬لقد‭ ‬ارتكبنا‭ ‬أخطاء،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬وخسرنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬اليوم‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬مخيبا‭ ‬للآمال‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬أنهى‭ ‬العطية‭ ‬الذي‭ ‬يتأخر‭ ‬25‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬المرحلة‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬357‭ ‬كلم‭ ‬بتوقيت‭ ‬بلغ‭ ‬ساعتين‭ ‬و52‭ ‬دقيقة‭ ‬و59‭ ‬ثانية،‭ ‬ليحتفظ‭ ‬بآماله‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬دكار‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الشبيطة‭.‬

وصرح‭ ‬العطية‭ ‬بعد‭ ‬المرحلة‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يومًا‭ ‬جيدًا‭ ‬للغاية،‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالفوز‭ ‬بهذه‭ ‬المرحلة‭. ‬يتبقى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬وعلينا‭ ‬حقًا‭ ‬التركيز،‭ ‬فكل‭ ‬شيء‭ ‬مفتوح‮»‬‭.‬

وتقدم‭ ‬العطية‭ ‬بفارق‭ ‬دقيقتين‭ ‬و47‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬البلجيكي‭ ‬غيوم‭ ‬دو‭ ‬ميفيوس‭ (‬ميني‭)‬،‭ ‬وبفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬و12‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬الراجحي‭ (‬أوفردرايف‭).‬

وقال‭ ‬الراجحي‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية،‭ ‬لقد‭ ‬قمنا‭ ‬بعمل‭ ‬جيد،‭ ‬وكانت‭ ‬خطتنا‭ ‬اليوم‭ ‬الهجوم‭ ‬للقتال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

ويحتل‭ ‬السويدي‭ ‬ماتياس‭ ‬إكستروم‭ (‬فورد‭) ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬المؤقت‭ ‬بفارق‭ ‬24‭ ‬دقيقة‭ ‬و50‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬الصدارة،‭ ‬ومتقدما‭ ‬عن‭ ‬العطية‭ ‬بفارق‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭.‬

وفي‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬حقق‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بينافيديس‭ (‬كيه‭ ‬تي‭ ‬إم‭) ‬الثنائية‭ ‬بفوزه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بمرحلة‭ ‬خاصة‭.‬

وأنهى‭ ‬المرحلة‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬دقيقة‭ ‬و54‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬الفرنسي‭ ‬أدريان‭ ‬فان‭ ‬بيفيرين‭ (‬هوندا‭).‬


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