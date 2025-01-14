حرائق لوس أنجلوس تثير جدلا حول استضافة الأولمبياد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ألقت‭ ‬الحرائق‭ ‬الكارثية‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬لوس‭ ‬انجلوس‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لأولمبياد‭ ‬2028،‭ ‬وسط‭ ‬أسئلة‭ ‬حول‭ ‬جاهزية‭ ‬المدينة‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الألعاب‭ ‬الصيفية‭ ‬ونجاحها‭.‬

ولم‭ ‬تصل‭ ‬الحرائق‭ ‬التي‭ ‬اودت‭ ‬بحياة‭ ‬24‭ ‬شخصا‭ ‬وحوّلت‭ ‬أحياء‭ ‬بأكملها‭ ‬إلى‭ ‬أنقاض‭ ‬مشتعلة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬الـ80‭ ‬التي‭ ‬ستحتضن‭ ‬المنافسات‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭.‬

إلا‭ ‬ان‭ ‬الخبراء‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬الكارثة‭ ‬المستمرة‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬حول‭ ‬التحديات‭ ‬الكامنة‭ ‬أمام‭ ‬المدينة،‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬بقعة‭ ‬جغرافية‭ ‬تتهدد‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬الحرائق‭ ‬فيها‭.‬

وقال‭ ‬سيمون‭ ‬تشادويك‭ ‬أستاذ‭ ‬الرياضة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬سكيما‭ ‬للأعمال‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬آي‭ ‬بيبر‮»‬‭ ‬البريطانية‭: ‬‮«‬الوضع‭ ‬خطير‭ ‬بشكل‭ ‬واضح،‭ ‬ونظراً‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬تغير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المناخ،‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتساءل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬قد‭ ‬يتكرر،‭ ‬ربما‭ ‬حتى‭ ‬أثناء‭ ‬الألعاب‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬وهذا‭ ‬يثير‭ ‬تساؤلات‭ ‬خطيرة‭ ‬للغاية،‭ ‬ليس‭ ‬أقلها‭ ‬فيما‭ ‬يتصل‭ ‬بالتأمين،‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المقصد‭ ‬الجذاب‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬لعام‭ ‬2028‭ ‬قد‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬حدث‭ ‬ضخم‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للتأمين‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬النيران‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬باسيفيك‭ ‬باليسايدس‭ ‬اقتربت‭ ‬بشكل‭ ‬مقلق‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬ريفييرا‭ ‬كاونتري‭ ‬كلوب‭ ‬الذي‭ ‬سيستضيف‭ ‬منافسات‭ ‬الغولف‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2028،‭ ‬فإن‭ ‬أغلبية‭ ‬الملاعب‭ ‬او‭ ‬المراكز‭ ‬التي‭ ‬ستستضيف‭ ‬الحدث‭ ‬الأولمبي‭ ‬تقع‭ ‬خارج‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬اعتباره‭ ‬مناطق‭ ‬حرائق‭ ‬عالية‭ ‬الخطورة‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تشير‭ ‬الأرقام‭ ‬التاريخية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فرص‭ ‬وقوع‭ ‬كارثة‭ ‬مماثلة‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬لعام‭ ‬2028‭ ‬ضئيلة‭ ‬للغاية‭.‬

ورأى‭ ‬بيل‭ ‬ديفيريل‭ ‬أستاذ‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬سوثرن‭ ‬كاليفورنيا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الكارثة‭ ‬الاخيرة‭ ‬تُشكل‭ ‬درسا‭ ‬مهما‭ ‬لعام‭ ‬2028‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬اقترح‭ ‬مارك‭ ‬دايرسون،‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بنسلفانيا،‭ ‬نقل‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬إلى‭ ‬باريس،‭ ‬مضيفا‭ ‬أولمبياد‭ ‬2024،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تنظيمها‭.‬