Wednesday, 15 January 2025 03:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ليكرز وكليبرز يعودان إلى المنافسة

1/14/2025 7:11:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وضع‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬حدا‭ ‬لثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬تواليا‭ ‬وحقق‭ ‬فوزا‭ ‬لافتا‭ ‬على‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬126‭-‬102‭ ‬الذي‭ ‬استضاف‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬حرائق‭ ‬ضخمة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬تأجيل‭ ‬مباراتين‭ ‬لفريق‭ ‬المدينة‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭.‬

وساهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬لسان‭ ‬أنتونيو‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬8‭ ‬متابعات‭ ‬و5‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وأضاف‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ستيفون‭ ‬كاسل‭ ‬وديفن‭ ‬فاسل‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬أيضا‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬ليكرز‭ ‬جيه‭ ‬جيه‭ ‬ريديك‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬بيته‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الحرائق‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تساهم‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬زرع‭ ‬بعض‭ ‬البهجة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬توفر‭ ‬الرياضة‭ ‬أشياء‭ ‬كثيرة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬ملاذا‭ ‬وهروبا‭ ‬من‭ ‬الواقع‮»‬‭.‬

أما‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬فقال‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬رأينا‭ ‬سابقا‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬ان‭ ‬الرياضة‭ ‬ترسم‭ ‬البسمة‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬وجوه‭ ‬الناس‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬موقتة‭. ‬كنا‭ ‬نتطلع‭ ‬الى‭ ‬ممارسة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬أمام‭ ‬أنصارنا‭ ‬لكن‭ ‬نشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬لعدم‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬فاز‭ ‬الفريق‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬كليبرز‭ ‬على‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬109-98‭. ‬

تخلف‭ ‬كليبرز‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ (‬43-48‭)‬،‭ ‬لكنه‭ ‬ضرب‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬مسجلا‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬20‭ ‬فقط‭ ‬لمنافسه‭ ‬ليتقدم‭ ‬عليه‭ ‬بفارق‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الفارق‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭. ‬وكان‭ ‬نورمان‭ ‬باول‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭ ‬مع‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬21‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬والكرواتي‭ ‬إيفيتسا‭ ‬زوباتس‭ ‬21‭ ‬نقطة‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬كان‭ ‬تايلر‭ ‬هيرو‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬مع‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬متابعة‭ ‬و7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬


MENAFN14012025000055011008ID1109090864

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث