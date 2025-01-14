ليكرز وكليبرز يعودان إلى المنافسة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وضع‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬حدا‭ ‬لثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬تواليا‭ ‬وحقق‭ ‬فوزا‭ ‬لافتا‭ ‬على‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬126‭-‬102‭ ‬الذي‭ ‬استضاف‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬حرائق‭ ‬ضخمة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬تأجيل‭ ‬مباراتين‭ ‬لفريق‭ ‬المدينة‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭.‬

وساهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬لسان‭ ‬أنتونيو‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬8‭ ‬متابعات‭ ‬و5‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وأضاف‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ستيفون‭ ‬كاسل‭ ‬وديفن‭ ‬فاسل‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬أيضا‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬ليكرز‭ ‬جيه‭ ‬جيه‭ ‬ريديك‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬بيته‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الحرائق‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تساهم‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬زرع‭ ‬بعض‭ ‬البهجة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬توفر‭ ‬الرياضة‭ ‬أشياء‭ ‬كثيرة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬ملاذا‭ ‬وهروبا‭ ‬من‭ ‬الواقع‮»‬‭.‬

أما‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬فقال‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬رأينا‭ ‬سابقا‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬ان‭ ‬الرياضة‭ ‬ترسم‭ ‬البسمة‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬وجوه‭ ‬الناس‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬موقتة‭. ‬كنا‭ ‬نتطلع‭ ‬الى‭ ‬ممارسة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬أمام‭ ‬أنصارنا‭ ‬لكن‭ ‬نشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬لعدم‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬فاز‭ ‬الفريق‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬كليبرز‭ ‬على‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬109-98‭. ‬

تخلف‭ ‬كليبرز‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ (‬43-48‭)‬،‭ ‬لكنه‭ ‬ضرب‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬مسجلا‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬20‭ ‬فقط‭ ‬لمنافسه‭ ‬ليتقدم‭ ‬عليه‭ ‬بفارق‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الفارق‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭. ‬وكان‭ ‬نورمان‭ ‬باول‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭ ‬مع‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬21‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬والكرواتي‭ ‬إيفيتسا‭ ‬زوباتس‭ ‬21‭ ‬نقطة‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬كان‭ ‬تايلر‭ ‬هيرو‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬مع‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬متابعة‭ ‬و7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬



