ليكرز وكليبرز يعودان إلى المنافسة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لوس أنجلوس – (أ ف ب): وضع سان أنتونيو سبيرز حدا لثلاث هزائم تواليا وحقق فوزا لافتا على لوس أنجلوس ليكرز 126-102 الذي استضاف أول مباراة منذ اندلاع حرائق ضخمة في مدينة لوس أنجلوس الثلاثاء الماضي، أدت الى تأجيل مباراتين لفريق المدينة ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وساهم ثلاثة لاعبين بشكل كبير في تحقيق الفوز لسان أنتونيو وعلى رأسهم الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي سجل 23 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة وأضاف كل من ستيفون كاسل وديفن فاسل 23 نقطة أيضا.
وقال مدرب ليكرز جيه جيه ريديك الذي خسر بيته بسبب هذه الحرائق «نأمل أن تساهم الرياضة في زرع بعض البهجة».
وأضاف «توفر الرياضة أشياء كثيرة، من بينها ان تكون ملاذا وهروبا من الواقع».
أما أنتوني ديفيس فقال «لقد رأينا سابقا خلال جائحة كوفيد ان الرياضة ترسم البسمة مجددا على وجوه الناس حتى لو كانت موقتة. كنا نتطلع الى ممارسة كرة السلة أمام أنصارنا لكن نشعر بخيبة أمل لعدم تحقيق الفوز».
في المقابل، فاز الفريق الآخر في المدينة لوس أنجلوس كليبرز على ميامي هيت 109-98.
تخلف كليبرز بفارق خمس نقاط في نهاية الشوط الأول (43-48)، لكنه ضرب بقوة في الربع الثالث مسجلا 36 نقطة مقابل 20 فقط لمنافسه ليتقدم عليه بفارق 11 نقطة ويحافظ على هذا الفارق حتى نهاية المباراة. وكان نورمان باول أفضل مسجل في صفوف الفائز مع 29 نقطة وأضاف جيمس هاردن 26 نقطة بينها 21 في الشوط الثاني والكرواتي إيفيتسا زوباتس 21 نقطة. في المقابل، كان تايلر هيرو أفضل مسجل في صفوف ميامي هيت مع 32 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات حاسمة.
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