ساوثهامبتون يعين سولاك رئيسا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ساوثهامبتون‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬تنحى‭ ‬هنريك‭ ‬كرافت،‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬ساوثهامبتون،‭ ‬عن‭ ‬منصبه،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ليخلفه‭ ‬دراجان‭ ‬سولاك،‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬الحصة‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬النادي،‭ ‬المتعثر‭ ‬حاليا‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وأعلن‭ ‬ساوثهامبتون‭ ‬تلك‭ ‬التغييرات‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وقال‭ ‬سولاك‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬إجراء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التغييرات‭. ‬وكشف‭ ‬سولاك‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬بينما‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬إدارة‭ ‬النادي،‭ ‬أشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬عميقة‭ ‬إزاء‭ ‬نتائج‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬سنعزز‭ ‬طاقم‭ ‬إدارة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب،‭ ‬وسنعلن‭ ‬تفاصيل‭ ‬ذلك‭ ‬بمجرد‭ ‬تأكيد‭ ‬الأمور‮»‬‭.‬

ويقبع‭ ‬ساوثهامبتون‭ ‬في‭ ‬مؤخرة‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إقالة‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬راسل‭ ‬مارتن‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬وتحديدا‭ ‬عقب‭ ‬خسارة‭ ‬الفريق‭ ‬القاسية‭ ‬صفر‭/‬5‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬هوتسبير‭.‬

وعقب‭ ‬عودته‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬للدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬يمضي‭ ‬ساوثهامبتون‭ ‬بخطوات‭ ‬واسعة‭ ‬نحو‭ ‬العودة‭ ‬مجددا‭ ‬لدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ (‬تشامبيون‭ ‬شيب‭) ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬20‭ ‬لقاء‭ ‬خاضه‭ ‬الفريق‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬وحيدة‭ ‬فقط‭.‬