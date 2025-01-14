Wednesday, 15 January 2025 03:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ساوثهامبتون يعين سولاك رئيسا

1/14/2025 7:11:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ساوثهامبتون‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬تنحى‭ ‬هنريك‭ ‬كرافت،‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬ساوثهامبتون،‭ ‬عن‭ ‬منصبه،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ليخلفه‭ ‬دراجان‭ ‬سولاك،‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬الحصة‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬النادي،‭ ‬المتعثر‭ ‬حاليا‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وأعلن‭ ‬ساوثهامبتون‭ ‬تلك‭ ‬التغييرات‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وقال‭ ‬سولاك‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬إجراء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التغييرات‭. ‬وكشف‭ ‬سولاك‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬بينما‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬إدارة‭ ‬النادي،‭ ‬أشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬عميقة‭ ‬إزاء‭ ‬نتائج‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬سنعزز‭ ‬طاقم‭ ‬إدارة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب،‭ ‬وسنعلن‭ ‬تفاصيل‭ ‬ذلك‭ ‬بمجرد‭ ‬تأكيد‭ ‬الأمور‮»‬‭.‬

ويقبع‭ ‬ساوثهامبتون‭ ‬في‭ ‬مؤخرة‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إقالة‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬راسل‭ ‬مارتن‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬وتحديدا‭ ‬عقب‭ ‬خسارة‭ ‬الفريق‭ ‬القاسية‭ ‬صفر‭/‬5‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬هوتسبير‭.‬

وعقب‭ ‬عودته‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬للدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬يمضي‭ ‬ساوثهامبتون‭ ‬بخطوات‭ ‬واسعة‭ ‬نحو‭ ‬العودة‭ ‬مجددا‭ ‬لدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ (‬تشامبيون‭ ‬شيب‭) ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬20‭ ‬لقاء‭ ‬خاضه‭ ‬الفريق‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬وحيدة‭ ‬فقط‭.‬

MENAFN14012025000055011008ID1109090863

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث