ساوثهامبتون يعين سولاك رئيسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ساوثهامبتون - (أ ب): تنحى هنريك كرافت، رئيس نادي ساوثهامبتون، عن منصبه، أمس الثلاثاء، ليخلفه دراجان سولاك، الذي يمتلك الحصة الأكبر من أسهم النادي، المتعثر حاليا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وأعلن ساوثهامبتون تلك التغييرات أمس الثلاثاء، وقال سولاك إنه من المنتظر إجراء المزيد من التغييرات. وكشف سولاك في بيان: «بينما أنا سعيد بالعديد من جوانب إدارة النادي، أشعر بخيبة أمل عميقة إزاء نتائج كرة القدم هذا الموسم. سنعزز طاقم إدارة كرة القدم لدينا في المستقبل القريب، وسنعلن تفاصيل ذلك بمجرد تأكيد الأمور».
ويقبع ساوثهامبتون في مؤخرة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما تسبب في إقالة المدير الفني راسل مارتن الشهر الماضي، وتحديدا عقب خسارة الفريق القاسية صفر/5 أمام توتنهام هوتسبير.
وعقب عودته مرة أخرى للدوري الإنجليزي الممتاز، يمضي ساوثهامبتون بخطوات واسعة نحو العودة مجددا لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) بعدما خسر 16 مباراة من إجمالي 20 لقاء خاضه الفريق هذا الموسم، فيما حقق الفوز في مواجهة وحيدة فقط.
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